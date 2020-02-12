شاهد بالفيديو: كيف نجا بإعجوبة طيار سوداني “سبعيني” سقطت طائرته في منطقة وعرة جنوب السعودية

وكالات: السوداني

نجا طيار سوداني ” سبعيني” يقود طائرة رش من حادثة سقوط وتحطم طائرته بإعجوبة جنوبي المملكة العربية السعودية.

وكشفت إمارة منطقة عسير عن تفاصيل حادث هبوط طائرة رشّ بشكلٍ اضطراريّ في منطقة وعرة في أصدار تهامة النماص شرق محافظة المجاردة.

أوضحت أنّه استكمالًا للبيانات الصحفية السابقة حول حادثة هبوط الطائرة الاضطراري في منطقة وعرة في أصدار تهامة النماص شرق محافظة المجاردة، لطائرة رش من نوع THRUSH S2R-34 ذات محرّك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل في مكافحة الجراد الصحراوي، تلقى مركز التحكم بلاغًا عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في طريقها إلى السليل لتنفيذ إحدىو مهامها المعتادة.

وتابع” أنّه تمّ التواصل مع قائد الطائرة الكابتن طه الحبر البشير الكباشي 68 عامًا سوداني الجنسية، حيث كان يطير على ارتفاع 500 متر تقريبًا عندما لاحظ بداية عطل في المحرك، وبدأ في محاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، واستطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أنّ انطفأ محرّك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار في منطقة وعرة جدًّا وسط الجبال بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.

ومضى متحدّث إمارة عسير أنّ فرقة الإنقاذ الأولى وصلت ليلاً من مساء”الثلاثاء” لموقع الطائرة، في حين كان قائد الطائرة قد تحرك من الموقع بحثًا عن مخرج من الوادي بعد انتهاء شحن هاتفه الجوال، واستمرت عمليات البحث 16 ساعة متواصلة بإشراف غرفة العمليات المشتركة التي كان يشرف عليها أمير منطقة عسير.

وكشف ابن دوسري أنّه تم العثور على قائد الطائرة في موقع يبعد عن مكان هبوط الطائرة 3 كيلو مترات باتجاه نقطة عقبة سنان، وكانت حالته مستقرة، ويشكو من التعب والإنهاك جراء المشي لمسافة طويلة وشدة البرودة، وقدمت له الإسعافات الأولية والماء والطعام، وتمّ نقل الطيار إلى مستشفى المجاردة للاطمئنان على صحته.

