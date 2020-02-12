الحكومة: لسنا قلقين من تمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور

الخرطوم: السوداني

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح “الأربعاء” ان الحكومة السودان ليست قلقة جراء قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور ولاتري فيها شيئا جديدا، مؤكداً أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة.

وعزا فيصل بحسب” وكالة السودان للأنباء” قرار مجلس الأمن لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حت ى الآن، واضاف أنه بمجرد توقيع اتفاق لفللسلام وخروج بعثة اليوناميد من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة وتابع” مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام”.

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