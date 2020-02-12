مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراءالمعني بالسودان

الخرطوم: السوداني

مدد مجلس الأمن “الأربعاء” ولاية فريق الخبراء الذي يساعد نظام العقوبات على السودان حتى 12 مارس 2021 ، لكن بعض أعضاء المجلس حثوا الجهاز المكون من 15 عضوًا على النظر في رفع التدابير التقييدية.

واتخذ بالإجماع القرار 2508 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطلب من الفريق تقديم تقرير مؤقت عن أنشطته في موعد لا يتجاوز 12 أغسطس 2020 إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 بخصوص السودان.

وطلب من الفريق أن يقدم إلى المجلس ، بعد مناقشته مع اللجنة ، تقريرًا نهائيًا بحلول 13 يناير 2021 ، بما في ذلك استنتاجاته وتوصياته.

وأعرب مجلس الامن عن اعتزامه إجراء استعراض منتظم للتدابير المتعلقة بدارفور في ضوء الوضع المتطور على أرض الواقع ، ووضع معايير رئيسية واضحة ومحددة وقابلة للقياس يمكن أن تخدم في توجيه مجلس الأمن لاستعراض تدابير على حكومة السودان.

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