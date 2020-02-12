مجلس الوزراء يجيز عدد من القوانين

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري “الأربعاء” برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مشروعات قوانين السلطة القضائية لسنة 1986 “تعديل” لسنة 2020، ومشروع قانون مجلس القضاء العالى لسنة 2020 قدمهما وزير العدل نصرالدين عبدالبارى.

وأجاز المجلس أيضا التصديق على اتفاقيتين هما انضمام السودان لاتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لسنة 202 وإنضمام السودان إلى بروتوكول العمل القسري لسنة 2020 قدمتهما وزير العمل والتنمة الاجتماعية لينا الشيخ.

كما أجاز الإجتماع مشروع قانون إلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات والذي قدمه وزير العدل، كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزيرة الشباب والرياضة بايقاف التعديات على الميادين والملاعب والساحات العامة بكل البلاد.

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