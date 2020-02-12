الصحة تعلن جاهزيتها لإستقبال القادمين من الصين وتحدد مواقع للعزل

الخرطوم: السوداني

أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د.الفاتح عثمان جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينه اوهان الصينية البالغ عددهم ٢٠٠ طالب.

جاء ذلك لدي اجتماعه بمكتبه باعضاء اللجنة المشتركة لمنع انتشار فيروس “كرونا”، وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد ٢ مركز إيواء “برج الاطباء والمدينة الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن مراكز الإيوا توفر فيها خدمات فندقية للسيطرة علي المرض وللتاكد من عدم حمل احد الطلاب للفيروس، مؤكدا خلو الولاية من أي إصابة بفايروس “كرونا”.

في السياق كشف مدير الادارة العامة للطب الوقائي د. محمد نقد الله عن تجهيز مستشفي الخرطوم كمركز عزل، مشيرة إلى أنه تم تدريب الأطباء والكوادر الصحية الأخرى لمعالجة الحالات بغرف العزل بجانب توفير الإمداد اللازم لعلاج الحالات ومعدات السلامة إضافة إلى المتابعة اليومية لكل القادمين من الدول المسجل بها حالات إصابة.

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