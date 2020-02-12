شاهد: زغرودة داوية في “حوش السوداني” ابتهاجاً بعودتها بعد الإيقاف للصدور

الخرطوم: السوداني

انطلقت زغرودة عفوية داوية في حوش “صحيفة السوداني” بالخرطوم مساء الأربعاء، ابتهاجاً بقرار عودتها عقب إيقافها لأكثر من شهر إلى الصدور.

ولاقت “الزغرودة” اهتماما واسعاً في أوساط قروبات مواقع التواصل الاجتماعي، وقمن بعض الصحفيات بنشرها على “حالتهن” بالواتس آب.

وستصافح “السوداني” قراءها بثوبٍ قشيب، ابتداءً من صباح الأحد المقبل.

وكانت ” لجنة إزالة التمكين” قد قامت بإغلاق الصحيفة، في ٧ يناير الماضي، ضمن صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية أخرى، من دون سابق إنذار أو سند قانوني.

وأثار هذا الأمر غضب عدد من الصحافيين والناشطين السودانيين الذين اعتبروا أن ما حدث هو انتهاك لحرية التعبير التي كانت أحد مطالب الثورة ضد نظام البشير، وأبدوا تخوفاً من عودة مصادرة الحريات.



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