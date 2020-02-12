إعادة مفصولين من “القصر” و”مجلس الوزراء” للخدمة

الخرطوم: السوداني

قررت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية “الأربعاء” إعادة 8 من المفصولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخدمة، كما أعادت 12 من مفصولي القصر الجمهوري للخدمة.

وقال وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي بإسم اللجنة في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت حالة المفصولين من الامانه العامة لمجلس الوزراء وتسلمت اللجنة 23 إستمارة، وقررت اللجنة إعادة 8 من المفصولين للخدمة في الدرجة الوظيفية إسوة بزملائهم في الخدمة حالياً، فيما ابدى 9 منهم عدم رغبتهم في العودة حيث تقرر ترفيع درجاتهم الوظيفة الي الدرجة الوظيفة لرصفائهم مع تحسين معاشاتهم و4 منهم تمت إعادتهم في فترة سابقة وتقرر ان يتم إلحاقهم بالدرجة الوظيفة لرصفائهم وان هنالك 2 منهم توفاهم الله فتقرر ان تحسب سنوات خدمتهم حتى تاريخ الوفاة لاغراض تحسين المعاش.

وأشار الرشيد إلى أن اللجنة ناقشت ملف المفصولين من القصر الجمهوري، وتسلمت اللجنة في هذا الشأن 30 إستمارة ، وقررت اللجنة إعادة 12 مفصولا منهم الى الدرجة الوظيفية إسوة بزملائهم في الخدمة و تم رفض 3 طلبات لان الفصل تم لأسباب الغياب وان 9 من المفصولين الذين تقدموا باستماراتهم لايرغبون في العودة تم إعتماد سنوات فصلهم كسنوات خدمة فعلية وترفيع درجاتهم الوظيفة إسوة بزملائهم وتسوية معاشاتهم، وكشف عن إعادة عدد من المفصولين في وزارات ومؤسسات حكومية.

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