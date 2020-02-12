الأمم المتحدة: سنتواجد في السودان عبر “بعثة سياسية”

الخرطوم: السوداني

قالت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو “الأربعاء” إنه تم الإتفاق على الوجود المستقبلي للأمم المتحدة في السودان عبر بعثةٍ سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع السودان على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بإنتهاء أجل الفترة الإنتقالية.

وكان رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك قد دفع مؤخراً بخطاب للأمم المتحدة طلب فيه من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام، وأثار الخطاب لغطاً واسعا في الأسافير ووسائل التواصل الاجتماعي.

وإلتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين بوكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام التي تزور السودان هذه الأيام.

وأعلنت روز ماري إلتزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الإنتقالية حتى تحقق أهدافها.

من جانبه أكَّد وزير الدولة بوزارة الخارجية إلتزام السودان بإنجاح الفترة الإنتقالية لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والمساواة بالتعاون مع المجتمع الدولي والاقليمي.

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