الجيش يوجه بترحيل المواطنين مجاناً لتخفيف أزمة المواصلات

الخرطوم: السوداني

أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة “الأ{بعاء” توجيهات لإدارة النقل بترحيل المواطنين مجانا داخل ولاية الخرطوم بواسطة بصات الترحيل المركزي للقوات المسلحة عبر الخطوط المعروفة في الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان إسهاما في تخفيف أزمة المواصلات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنيين.

وأشار مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة العميد الركن عمادالدين ميرغني هاشم إلى إنفاذ توجيهات القيادة بتوظيف كل عربات أسطول الترحيل المركزي وتسخيرها لخدمة المواطنيين ومساعدتهم والمساهمة في حل ضائقة المواصلات.

وجدت الخطوة صدي طيبا لدي جموع المواطنيين في مواقع انتظار المواصلات.

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