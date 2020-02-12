الضو! بكري المدني

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تعود علاقتى بالأستاذ ضياء الدين بلال الى بدايات عملنا بالصحافة وهى تساوى بالتمام سنوات عمرنا فيها ومع ذلك اصبحت لا أعرف ضياء عند (الدواس)!
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يتحول ذلك الكائن الإنسانى شفيف المشاعر رقيق الحاشية ساعة (الدواس)الى كتلة صماء لا ترى ولا تسمع ولا تحس غير الغضب!
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يتساوى عند ضياء رد العدوان على من (حدر)ومن شتم ومن ضرب كل بغضبة واحدة وقبضة واحدة!
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للدواس عند (ضياء) طقوس فهو يفج الأرض بباطن قدمه اليسرى ثلاثا ثم يرتكز ويتقدم باليمنى القاضية!
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مرة وفي معركة بفيس بوك سحب صورة البروفايل التى تجمعه مع بناته واستبدلها بصورة واحدة غاضبة له!
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من يومها وحتى اليوم لدى احساس بأن ضياء يدخل أي معركة بإحساس من يدافع عن بناته فكيف برجل يزود عن هذا الحياض؟ !
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ليلة إيقاف (السودانى)اتصلت به مستفسرا ولكنه ما كان يسمعنى وإنما اسمعنى فقط (انا ضيفك بكرة )وجاء قناة ام درمان كاسرا وليس منكسرا وكان يرسل حمم الغضب والتحدي في الاتجاهات كلها!
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خرجت تلك الليلة ادندن بأغنية(عرضة)كنا نتبادل بها (البطان)حد الدماء في ليالي وحفلات نهر النيل –
تور جاموس
قرونه شوك
غلطانين الكشكشوك
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لقد استرد ضياء اليوم (السودانى)وعرشها ولقد كنا عندما احتدم الوغى نتقي به ونقاتل من خلفه!
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مبروك للسودانى
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