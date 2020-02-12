الضو! بكري المدني

تعود علاقتى بالأستاذ ضياء الدين بلال الى بدايات عملنا بالصحافة وهى تساوى بالتمام سنوات عمرنا فيها ومع ذلك اصبحت لا أعرف ضياء عند (الدواس)!

يتحول ذلك الكائن الإنسانى شفيف المشاعر رقيق الحاشية ساعة (الدواس)الى كتلة صماء لا ترى ولا تسمع ولا تحس غير الغضب!

يتساوى عند ضياء رد العدوان على من (حدر)ومن شتم ومن ضرب كل بغضبة واحدة وقبضة واحدة!

للدواس عند (ضياء) طقوس فهو يفج الأرض بباطن قدمه اليسرى ثلاثا ثم يرتكز ويتقدم باليمنى القاضية!

مرة وفي معركة بفيس بوك سحب صورة البروفايل التى تجمعه مع بناته واستبدلها بصورة واحدة غاضبة له!

من يومها وحتى اليوم لدى احساس بأن ضياء يدخل أي معركة بإحساس من يدافع عن بناته فكيف برجل يزود عن هذا الحياض؟ !

ليلة إيقاف (السودانى)اتصلت به مستفسرا ولكنه ما كان يسمعنى وإنما اسمعنى فقط (انا ضيفك بكرة )وجاء قناة ام درمان كاسرا وليس منكسرا وكان يرسل حمم الغضب والتحدي في الاتجاهات كلها!

خرجت تلك الليلة ادندن بأغنية(عرضة)كنا نتبادل بها (البطان)حد الدماء في ليالي وحفلات نهر النيل –

تور جاموس

قرونه شوك

غلطانين الكشكشوك

لقد استرد ضياء اليوم (السودانى)وعرشها ولقد كنا عندما احتدم الوغى نتقي به ونقاتل من خلفه!