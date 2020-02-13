كتب د. محمد ناجي الاصم

مافي حل غير نواصل شغل ، عمل ووعي وكتابة ، الكان مفتكر انه الثورة انتهت بسقوط النظام او بجية حمدوك وحكومة الثورة غلطان ، نحن الان في نص المعركة ومافي طريقة نقيف ، أي زول يعمل قدرته عشان نصل .

عندك رأي في تجمع المهنيين ، في الحرية والتغيير ، في أي زول ، دة طبيعي ، الحرية والتغيير وتجمع المهنيين والأحزاب دي كلها أجسام فيها مشاكل ومشاكل كتيرة ، نضغط عليهم كلهم عشان يتصلحوا وعشان يمشوا قدام وماننسى في أي وقت قيمة انه عندنا تحالف لامي الناس دي كلها والمفروض انه واقف في ضهر الحكومة وضهر الفترة الانتقالية مع باقي الثوار برغم ضعف الآداء الفيه ، انتقد واشتغل ، عايز تشتغل براك اشتغل ، عايز تشتغل معاهم برضو م كعب بس الكعب اننا نقعد نعاين للوضع وننتقد وننظر بدون مانكون عايزين نعمل حاجة .

الوضع بتاع حكومة الثورة دة وضع استثنائي ، دي ماحكومة منتخبة جات لقت مؤسسات كويسة عشان تشتغل فيها ، دي حكومة جات في وضع اكعب من كعب ، مؤسسات منهارة ، اقتصاد في الحضيض وكيزان في كل مكان ، فعليا الوضع اشبه بتأسيس جديد ، تأسيس دولة ، ممكن يكون في وزراء شغلهم ما على قدر الطموحات ، يتغيروا ، أي وزير كعب وماقادر يقدم المفروض يمشي براه ولا ينتظر زول يقول ليه ، تعيين الولاة والمجلس التشريعي مربوط بالحاصل في جوبا والثقة كبيرة انه النقاش الهناك هسا بين رفاق النضال حيدفع السلام لقدام وحيجيب نتايج كويسة .

بس الخطر الكبير انه ننقسم او نختلف ، لجان المقاومة ، تجمع المهنيين ، الحرية والتغيير ، مافي حاجة اخطر من دة ، كله مقدور عليه ،فعشان كدة مامفروض نحن ذاتنا نساهم فيه ، ماممكن أي كلام نصدقه وأي إشاعة مامعروف كتبها منو ذاتو ننشرها ، الوعي ثم الوعي .

وبالله كل ماتسرح اتذكر انه الجداد والذباب وكتائب الكيزان وحلفاءهم قاعدين برضو و شغالين عشان يفشلو الوضع كله وعشان اقل حاجة يخلوك تشك في رفاقك والثوار المعاك وعشان صف الثورة ينقسم .

الثورة كانت مستحيلة بالنسبة ليهم وحصلت ، ونجاح حكومة الثورة هسة هم شايفينه مستحيل وحيعملو كل حاجة عشان م يحصل ، لكن حيحصل وحينهزموا تاني ، ودة شرطه وحدتنا وتكاتفنا ودعمنا للحكومة ، من غير دعمنا وسندنا ليها ماحتنجح ، ونجاحا طبعا مربوط بالانتقال والتحول الديمقراطي وكل أهداف وشروط الثورة .

مافي حل غير نصمد ونتكاتف ونمشي لقدام

#نبقىحزمهكفانا_المهازل

قدامنا الصباح