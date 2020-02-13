السوداني في سموات القلوب

بقلم : أسعد المبارك علي ودبازل

الأستاذ ضياء الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وعبركم التحية موصولة للسوداني قاطبة .

ضياء الدين بلال مدرسة يجب أن تستمر علي صفحات السوداني التي ربحت السباق حينما راهنت عليه !

فهو قلم يلتقط الصورة ويحسن ترتيب المشاهد ويأسر الشخوص فلا يستطيعون فكاكا منه ، حينما يسيل متناولا هموم الوطن بحب ومهنية ..

(المشاكل والأزمات تمسك بتلابيب المواطن ..

وتحيط به من كل جانب ) !

صورة لا يبدعها إلا خيال ضياء المتدفق خصبا ونماء ، ولا ترسمها إلا ريشته الريانة الندية ..

يتميز علي الكثيرين بالحضور الأنيق والسبك الجيد والحجة الدامغة فيما يكتب ويتناول …

مما يجعلك لا تملك إلا أن تستمتع حد التبسم والإنشراح ، أو تشفق حد الخوف والبوح والأسي علي من تقودهم أحقادهم والحظوظ العاثرة إلي حتفهم في طريق الرجل ومرمي نيرانه اللاهبة . فهو ممن يشفقون بظهور الأغبياء من لهيب السياط فضحا لمؤامراتهم ، وتعرية لمواقفهم الخجولة . وبخاصة الذين لم يبرحوا خانة الشجون الصغري ، والادعاءات الثورية الساذجة . التي لا تصمد إلا كما يصمد تبغ الكدوس عند البعض من أصحاب العبارات التي تجعل القلة المتابعة لما يكتبون – (يتحسسون مناديلهم) ..

صورة بديعة أخري من مخيلة الرجل المدهشة !

فضياء الدين بلال قلم يستحق أن يندلق علي جداول السوداني ويسيل علي صفحاتها الغراء ليل نهار . لأنه يشبع نهم القراء الباحثين عن الحقيقة في معارج البهاء والجمال …

( السوداني تحلق عاليا في سموات الأسافير ، بينما هم معتقلون في قاع حقدهم المرير) – لقطة أخري من مشاهد التصوير الفني في المقال بكاميرا المبدع ضياء !

بينما نحن نعيش في أزمنة الفضاء المفتوح الذي يعز علي المنع والاحتكار والتحكم والإقصاء والسيطرة ؛ فإنه يعز علي بعض وزراء الثورة وقادة عملها الصحفي والإعلامي أن يتحرروا ويطلقوا العنان لأنفسهم من قيدها في أيام المقص وأزمان الرقيب …

لم تحلق السوداني عاليا في سموات الأسافير فحسب ، وإنما استطاعت أن تفعل ذلك في رحاب القلوب وفضاءات النفوس عند القراء والمتابعين . ذلك بما عندها من فريق يتميز بالصدق والإخلاص في القول والعمل ، فضلاً عن المهنية والنزاهة والموضوعية . التي لا أدل عليها أكثر من جرأة الطرح والقدرة علي المواجهة في سبيل رحلة الرسالة الصحفية السامية الماضية إلي بساتين التوعية ورحيق التحرر وقطوف الانعتاق إلي الحرية والعدالة والسلام …

السوداني الآن تعيش أيام الإنتصار الكبير ، وهي تجلي حقيقة المناضلين والأساتذة وتفضح قدرتهم علي تولي زمام الحكم والمبادرة . ذلك حينما أثبتوا أنهم أقل من أن ينطبق عليهم قول الشاعر في شأن الكبار :

ولا أحمل الحقد القديم عليهم

وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا

هكذا جعلتهم يخسرون بزيف الإدعاء ولؤم القرار – بينما هي ظلت تكسب بصدق الإنتماء ونبل المواقف …

دمتم بألف خير يا أستاذ ضياء

والسوداني عااائدة وراجحة

أسعد المبارك علي ودبازل

قاريء ومتابع ومحب …