(السوداني) تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 13 فبراير 2020م

الجريدة:
* مدني: أعتذر للشعب واستمرار أزمة الخبز فضيحة
* حظر حسابات البشير ونافع وطه وغندور المصرفية
* البرهان: مرتكبو الجرائم خلال الـ 30 عاما الماضية سيقدمون للعدالة
المجهر السياسي:
* الحكومة تفتح بيع البنزين التجاري بسعر (126) جنيهاً للجالون
* وزير التجارة يعتذر للشعب عن فشله في إنهاء صفوف الخبز
أخبار اليوم:
* مدني يعتذر للشعب ويعلن إجراءات جديدة لإنهاء صفوف الخبز.
* البرهان يتعهد بتقديم كل من ارتكب فظائع في عهد البشير إلى العدالة.
* فيصل : مثول من صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية متفق عليه انتقاليا.
الوطن:
* السماح بتوزيع “البنزين” بالسعر التجاري
* البرهان يتعهد بتقديم كل من إرتكب جرماً للعدالة
* مدني يعتذر عن فشله في حل أزمة الخبز ويهدد بسحب تراخيص الوكلاء
* السلطات تحدد “28” جنيهاً للتر البنزين التجاري
اليوم التالي:
* “28” جنيهاً للتر البنزين التجاري
* عودة “السوداني” : السلطات تسمح لصحيفة السوداني بالصدور والبراق النذير “مشرفاً إدارياً”
آخر لحظة:
* أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ(الفضيحة)
* عبد الحي: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه
* غازي: طلب بعثة أممية أخطر قضية تواجه السودان
* تمديد ولاية (الخبراء) والحكومة تقلل من الخطوة
الصيحة:
* تربية الخرطوم ترفض تعذيب أطفال الخلاوي
* ترتيبات لفتح مخابز لبيع (الخبز التجاري)
* السماح باستيراد (بنزين) بالسعر التجاري