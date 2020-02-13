(السوداني) تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 13 فبراير 2020م

الجريدة:

* مدني: أعتذر للشعب واستمرار أزمة الخبز فضيحة

* حظر حسابات البشير ونافع وطه وغندور المصرفية

* البرهان: مرتكبو الجرائم خلال الـ 30 عاما الماضية سيقدمون للعدالة

المجهر السياسي:

* الحكومة تفتح بيع البنزين التجاري بسعر (126) جنيهاً للجالون

* وزير التجارة يعتذر للشعب عن فشله في إنهاء صفوف الخبز

أخبار اليوم:

* مدني يعتذر للشعب ويعلن إجراءات جديدة لإنهاء صفوف الخبز.

* البرهان يتعهد بتقديم كل من ارتكب فظائع في عهد البشير إلى العدالة.

* فيصل : مثول من صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية متفق عليه انتقاليا.

الوطن:

* السماح بتوزيع “البنزين” بالسعر التجاري

* البرهان يتعهد بتقديم كل من إرتكب جرماً للعدالة

* مدني يعتذر عن فشله في حل أزمة الخبز ويهدد بسحب تراخيص الوكلاء

* السلطات تحدد “28” جنيهاً للتر البنزين التجاري

اليوم التالي:

* “28” جنيهاً للتر البنزين التجاري

* عودة “السوداني” : السلطات تسمح لصحيفة السوداني بالصدور والبراق النذير “مشرفاً إدارياً”

آخر لحظة:

* أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ(الفضيحة)

* عبد الحي: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه

* غازي: طلب بعثة أممية أخطر قضية تواجه السودان

* تمديد ولاية (الخبراء) والحكومة تقلل من الخطوة

الصيحة:

* تربية الخرطوم ترفض تعذيب أطفال الخلاوي

* ترتيبات لفتح مخابز لبيع (الخبز التجاري)

* السماح باستيراد (بنزين) بالسعر التجاري