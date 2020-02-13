تعيين مستشارة لوزير المالية لشئون التنمية واقتصاديات بناء السلام

أصدر وزير المالية د.إبراهيم البدوى قرارا بتعيين نادية إبراهيم محمد نور في وظيفة مستشارة للوزير لشئون التنمية واقتصاديات بناء السلام.

وصدر القرار الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه في الثامن والعشرين من يناير الماضي.

وابلغت مصادر مطلعة الصحيفة اعتراضات واسعة قوبل بها القرار لتجاوز الوزير مما اسموه عشرات الخبرات التي لها اسهامات في مجال التنمية والسلام بالداخل ، وتجاوز لمفوضية السلام التى لم تكتمل هياكلها بعد.

وقالت المصادر إن المستشارة الجديدة وصلت من مقر اقامتها في ابو ظبي وغادرت الى جوبا في اول مهمة لها.

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