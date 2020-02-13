تنوير من حمدوك للوزراء بشأن زيارته إلى جيبوتي

الخرطوم: السوداني

إستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري “الأربعاء” إلى تنوير من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول زيارته إلى جمهورية جيبوتى مؤخرا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء أطلع الجانب الجيبوتى على الأوضاع السياسية والتحديات التى تجابه الحكومة الإنتقالية، وبحث الطرفان أوجه التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد، ووقف على تجربة جيبوتي في تطوير الموانئ.

وقال فيصل إن رئيس الوزراء اطلع المجلس على جهود منظمة الإيقاد في معالجة قضايا الإقليم وذلك بوصفه رئيس منظمة الإيقاد، مبينا انه خلال الزيارة وضع حجر الأساس للمقر الجديد للإيقاد والتقى مع السكرتارية العامة والتنفيذية للمنظمة وناقش معهم قضايا الإيقاد والتحديات الماثلة.

إلى ذلك قدم حمدوك تنويراً حول مشاركته في الدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، معربا عن شكره للإتحاد الأفريقى على دعم السودان ومتابعته للتقدم الذى أحرزته الحكومة الانتقالية في تنفيذ مهامها والتحديات التى تواجهها، واضاف بأنه ناقش على هامش اعمال القمة قضية السلام بجنوب السودان حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة الرئيس اليوغندى وعضوية حمدوك للقاء الرئيس سلفاكير والأطراف بدولة جنوب السودان وصولاً إلى اتفاق يعمل على تشكيل حكومة جنوب السودان في أقرب وقت.

مرتبط