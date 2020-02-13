الحكومة: ملتزمون بإحترام حقوق الإنسان

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك “الأربعاء” التزام الحكومة الانتقالية بإحترام حقوق الإنسان في السودان باعتباره حقاً أساسياً في الحياة لكافة المواطنين.

والتقى حمدوك بمكتبه وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية برئاسة كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة.

وأكد حمدوك الاستعداد للتعاون التام معه وتسهيل مهمته من أجل الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

من جانبه أشاد وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالتغييرات الإيجابية التي شهدتها البلاد عقب الثورة السودانية خاصة فيما يتصل بملف حقوق الإنسان، مؤكداً دعمه اللامحدود للحكومة الانتقالية في هذا الجانب وذلك من خلال المكتب القطري للمنظمة بالسودان.

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