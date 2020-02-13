شح الجازولين يعرقل الحصاد

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عدد من المزارعين بالقطاعين المطري والمروي صعوبة الحصول على الجازولين لحصاد متبقي محاصيل العروة الصيفية بالقطاع المطري بجانب حصاد محصول القمح والتحضيرات للصيفي بالقطاع المروي ، مشيرين الي عدم حصولهم علي الحصة المقررة للمشروع مساحة الف فدان ٥ براميل بدلا عن ١٢ برميل .

وأكد المزارع بالحدود الشرقية لولاية القضارف معاوية عثمان الزين صعوبة حصول المزارعين على الجازولين لمتبقي حصاد محصولي الذرة والقطن ، مشيرا إلي أن شح الجازولين اثر علي ارتفاع تكلفة عمليات الحصاد ، وقال ل ( السوداني ) إن الحصة المقررة للمشروع مساحة الف فدان ١٢ برميل ولكن تم توزيع عدد ٦ براميل فقط ، وأضاف أن سعر البرميل ١١٥٠ جنيه وسعر البرميل في السوق الاسود ٣٥٠٠ جنيه ، مؤكدا حصول عدد كبير من المزارعين على الجازولين عبر السوق الأسود ، مؤكدا انتهاء حصاد الذرة بنسبة ٧٠% وإنتهاء حصاد محصول القطن بنسبة ٥٠% .

من جهته أكد الرئيس المناوب لتنظيمات المنتجين بولاية النيل الازرق المزارع حسابو آدم عبدالرحمن وجود مشكلة في حصول المزارعين للجازولين ، وقال ل ( السوداني ) ان حصة المشروع ٢٢ برميل جازولين وحاليا تحصلوا علي نسبة ضعيفة جدا لا تكفي لحصاد مشروع من ألف فدان ، مؤكدا حاجتهم الي ١٠ الآف برميل لتكملة متبقي حصاد الذرة والقطن وزهرة الشمس ، مشيرا إلى أن متبقي الحصاد حوالي ٣٥% .

وأكد رئيس جمعيات المنتجين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم معاناة المزارعين في الحصول على الجازولين ، وقال ل ( السوداني ) إن حصة القسم بالمشروع ١٠ الآف جالون كل أسبوع لحصاد محصول القمح حاليا يتحصل القسم علي ٥ الآف جالون كل اسبوعين ، مشيرا إلي البدء فى التحضيرات للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة ، وأضاف “نحتاج للحصة كاملة في الأول من شهر مارس ويكون التوزيع أسبوعيا بدلا عن أسبوعين لحصاد محصول القمح والتحضيرات للعروة الصيفية .