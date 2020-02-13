الخارجية تنفي تعرض سودانيين للطرد بمطار الشارقةَ

الخرطوم: السوداني

نفت وزارة الخارجية “الخميس” ما تمَّ تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سودانيين للطرد وسوء المعاملة في مطار الشارقة من قبل إحدى شركات الطيران.

وقالت في بيان “تود وزارة الخارجية أن تفيد أن القنصلية العامة في دبي قد أوفدت مندوبيها إلى مطار الشارقة للتثبت مما تنوقل بشأن الأمر وقد تبين أن لا صحة إطلاقاً لما تم نشره على وسائط التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الوزارة متابعتها الجادة لأحوال السودانيين عبر بعثاتها المختلفة، ودعت لتقصي الحقائق قبل تداول أي أخبار حول أوضاع السودانيين بالخارج.

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