الصحة: لم يُحدد موعد إجلاء العالقين بالصين، و( ٢٦٦) سوداني بالداخل تحت المراقبة المستمرة

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الخرطوم: السوداني

نفت وزارة الصحة الإتحادية، وجود حالات إصابة بفايروس ” كورونا” بالسودان، أو وسط السودانيين بالخارج، وكشف مدير الطوارئ والأوبئة د. بابكر المقبول عن تسجيل ( ٨) حالات إشتباه بالمرض لأشخاص قادمين من دولة الصين بين صينيّين، وبعد الفحص تأكد أنهم سليمين ولا يحملون الفايروس.

وأعلنت الوزارة عن وضع خطة شاملة لحماية البلاد من دخول المرض، وأنه تم رفع درجة التأهب القصوى بجميع معابر الدخول الحدودية، وكذلك في مطار الخرطوم، يتم إلزام كل العائدين من الصين وغيرها بملأ إستمارات لمعرفة أوضاعهم وإحتمالية الإشتباه.

وكشف المقبول خلال مؤتمر صحفي اليوم ” الخميس” بوزارة الصحة، أنه منذ إعلان الوباء إستقبل السودان ( ٤٠٠) عائد من الصين، مؤكدًا على أنهم جميعًا تحت الملاحظة، ومنهم عدد ( ٢٦٦) يخضعون لمراقبة مستمرة، وفي حال ورود أي شكاوى منهم تقوم الوزارة بإرسال فريق طبي للتأكد من سلامة الحالة.

من جانبها لم تحدد وزارة الصحة موعدًا لوصول العائدين من الصين وأكد د. المقبول على أن الأمر يخضع لترتيبات مع عدة جهات لم تكتمل بعد، منوهًا إلى أنه تم إعداد مواقع آمنة للعزل بغرض التأكد من سلامة العائدين، لافتًا إلى أن وزارته على تواصل معهم وليس بينهم إصابة أو إشتباه، مؤكدًا على أن الإجراءات التي تتبع معهم لمجرد الإحتراز.