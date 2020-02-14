وزير الخارجية الالماني هايكو ماس: الأمين العام للأمم المتحدة ‘قريبا’ سيقدم مقترحاته الخاصة حول طبيعة البعثة الأممية التي ستخلف اليوناميد في ضوء خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وان نقاشا يدور بين أعضاء مجلس الأمن حول الموضوع.
وزير الخارجية الالماني هايكو ماس: الأمين العام للأمم المتحدة ‘قريبا’ سيقدم مقترحاته الخاصة حول طبيعة البعثة الأممية التي ستخلف اليوناميد في ضوء خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وان نقاشا يدور بين أعضاء مجلس الأمن حول الموضوع.
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