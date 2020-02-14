(السوداني) تورد أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 14 فبراير 2020م

التيّار:
* مبروك..البرلمان الألماني يقرّر التطبيع مع السودان
* سليمان بلدو بـ”التيّار”:”مثول” المتهمين لا يعني ترحيلهم من”كوبر” إلى”لاهاي”
* السودان يدفع ”30″ مليون دولار لأسر ضحايا المدمّرة الأمريكية”كول”
* العدل”28.7%” نسبة النجاح في امتحان المعادلة
الجريدة:
* الطلاب العالقون بالصين يشكون تأخير إجلائهم والصحة تؤكّد استعداداتها
* السلطات تلقي القبض على شبكة إرهابية بالحاج يوسف
* اعتصام مواطني أمري أمام مبنى شركة دواجن النيل يدخل يومه الثالث
الصيحة:
* “الصيحة” تكشف تفاصيل خلية”إخوان مصر” المسلّحة بالخرطوم
* تنقلات بالخارجية لأكثر من”30″ دبلوماسيًا
* محكمة أمريكية توافق على إيقاف إجراءات”المدمّرة كول” لشهر
* خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لتطبيق روشتة الصندوق الدولي
* ارتفاع معدل الإصابات بمرض”المايستوما” إلى”9″ آلاف حالة
* السفير الصيني يؤكّد دعم بلاده لقضايا التنمية والاقتصاد بالسودان
* واشنطن: لم يتمّ اتخاذ قرار حول رفع السودان من قائمة الإرهاب
آخر لحظة:
* اعترافات خطيرة لخلية مصنع المتفجّرات
* فصل قضاة بسبب تجاوزات
* جرحى في مواجهات قبلية بالجزيرة
* تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة”كول”
* التغيير تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين
* رسوب”2893″ طالبًا في امتحان”المعادلة
* حمدوك يجري مباحثات مع ميركل
* ألمانيا ترفع الحظر المفروض على السودان
الحداثة:
* “الصحة”: لا إصابات بـ”كورونا” في السودان
* المفصولون تعسفيًا والمعاشيون بـ”ربك” ينظمّون وقفة احتجاجية
* ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى”64.3%” خلال يناير
* استئناف صادر الماشية للمملكة السعودية في مارس المقبل
* “الكيان النوبي”: يؤكّد مناهضته للتعدين الأهلي في”الشمالية”
* الحكومة تتوصّل لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمّرة الأمريكية”كول”
* ضوابط جديدة لتوزيع الدقيق المدعوم ومراقبته
* وزير الخارجية الأمريكي: دائمًا نفكّر مرارًا قبل إزالة أحد من قائمة الإرهاب
الانتباهة:
* خلية”إخوانية مصرية” تعترف بالتخطيط لتفجيرات في الخرطوم
* تسوية بـ”30″ مليون دولار مع أسر ضحايا المدمّرة”كول”
* رفع الحظر التنموي الألماني عن السودان
* مستشار منظمة أمريكية: العلاقات مع إسرائيل لن ترفع العقوبات
* اشتباكات مسلّحة بين رعاة سودانيين ومليشيات إثيوبية
*المقبول: اشتبهنا في”8″ حالات في الأيام الماضية وثبتت سلامتها
* سلفاكير يحسم اليوم مشاورات داخلية بشأن عدد الولايات