(السوداني) تورد أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 14 فبراير 2020م

التيّار:

* مبروك..البرلمان الألماني يقرّر التطبيع مع السودان

* سليمان بلدو بـ”التيّار”:”مثول” المتهمين لا يعني ترحيلهم من”كوبر” إلى”لاهاي”

* السودان يدفع ”30″ مليون دولار لأسر ضحايا المدمّرة الأمريكية”كول”

* العدل”28.7%” نسبة النجاح في امتحان المعادلة

الجريدة:

* الطلاب العالقون بالصين يشكون تأخير إجلائهم والصحة تؤكّد استعداداتها

* السلطات تلقي القبض على شبكة إرهابية بالحاج يوسف

* اعتصام مواطني أمري أمام مبنى شركة دواجن النيل يدخل يومه الثالث

الصيحة:

* “الصيحة” تكشف تفاصيل خلية”إخوان مصر” المسلّحة بالخرطوم

* تنقلات بالخارجية لأكثر من”30″ دبلوماسيًا

* محكمة أمريكية توافق على إيقاف إجراءات”المدمّرة كول” لشهر

* خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لتطبيق روشتة الصندوق الدولي

* ارتفاع معدل الإصابات بمرض”المايستوما” إلى”9″ آلاف حالة

* السفير الصيني يؤكّد دعم بلاده لقضايا التنمية والاقتصاد بالسودان

* واشنطن: لم يتمّ اتخاذ قرار حول رفع السودان من قائمة الإرهاب

آخر لحظة:

* اعترافات خطيرة لخلية مصنع المتفجّرات

* فصل قضاة بسبب تجاوزات

* جرحى في مواجهات قبلية بالجزيرة

* تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة”كول”

* التغيير تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين

* رسوب”2893″ طالبًا في امتحان”المعادلة

* حمدوك يجري مباحثات مع ميركل

* ألمانيا ترفع الحظر المفروض على السودان

الحداثة:

* “الصحة”: لا إصابات بـ”كورونا” في السودان

* المفصولون تعسفيًا والمعاشيون بـ”ربك” ينظمّون وقفة احتجاجية

* ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى”64.3%” خلال يناير

* استئناف صادر الماشية للمملكة السعودية في مارس المقبل

* “الكيان النوبي”: يؤكّد مناهضته للتعدين الأهلي في”الشمالية”

* الحكومة تتوصّل لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمّرة الأمريكية”كول”

* ضوابط جديدة لتوزيع الدقيق المدعوم ومراقبته

* وزير الخارجية الأمريكي: دائمًا نفكّر مرارًا قبل إزالة أحد من قائمة الإرهاب

الانتباهة:

* خلية”إخوانية مصرية” تعترف بالتخطيط لتفجيرات في الخرطوم

* تسوية بـ”30″ مليون دولار مع أسر ضحايا المدمّرة”كول”

* رفع الحظر التنموي الألماني عن السودان

* مستشار منظمة أمريكية: العلاقات مع إسرائيل لن ترفع العقوبات

* اشتباكات مسلّحة بين رعاة سودانيين ومليشيات إثيوبية

*المقبول: اشتبهنا في”8″ حالات في الأيام الماضية وثبتت سلامتها

* سلفاكير يحسم اليوم مشاورات داخلية بشأن عدد الولايات