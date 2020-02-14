البرهان:علاقتنا بالمملكة العربية السعودية إستراتيجية وذأت خصوصية

وصف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رئيس المجلس السيادي علاقات بلاده مع دول الخليج وكل المحيط الإقليمي بالجيدة ، وأنها تقوم على روابط مشتركة كثيرة، وتعززها المصالح، وعلاقتنا مع دول الخليج تقوم على الإخاء والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر في كل قضايا الإقليم والمنطقة العربية، ولا توجد توترات أو حتى بوادر توتر.من أجل تحقيق أمن ورفاهية كل شعوب المنطقة. وقال البرهان ، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ذأت خصوصية وإستراتيجية، وأعلن البرهان ، أنه سيزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز .

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