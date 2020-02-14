ملخص المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السوداني مع المستشارة الألمانية

أنجيلا ميركل: سيداتي سادتي ، أود أن أرحب ترحيبا حارا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. أنا مسرور جدًا لأنه لا يذهب إلى مؤتمر الأمن في ميونيخ فحسب ‏بل قام أيضًا بجولة في برلين. نحن نعلم أن السودان يمر بنقطة تحول تاريخية ، وربما يمكنك القول إنه الآن في نقطة تحول. لقد تابعنا بمزيد من التعاطف والاحترام في العام الماضي ما فعله الشعب السوداني بطريقة قوية وشجاعة ، وكيف قلبوا نظام الظلم وأن البلاد بدأت الآن عملية جديدة.

‏بعد ثلاثة عقود من الديكتاتورية ، تم تشكيل حكومة مدنية مؤقتة برئاسة رئيس الوزراء حمدوك ، والتي ستحكم البلاد حتى الانتخابات الديمقراطية. أعتقد أننا لا نستطيع إلا أن نتخيل ما هي المهمة الشاقة التي تتمثل في معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، وهو بالضبط ما نريد أن نتحدث عنه

اليوم ومواصلة تمهيد الطريق نحو السلام والديمقراطية. أعتقد أن النساء كن القوة الدافعة في الثورة. لذلك يجب أن يستمروا في لعب دور مهم. يواجهون تحديات ضخمة ، ميراث لا يصدق ، إذا جاز التعبير. تحتاج شركاء. ألمانيا تريد أن تكون شريكا.

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تشارك ألمانيا في مهمة يوناميد للأمم المتحدة منذ عام 2007 ، وبالتالي منذ البداية. لقد شاركنا في تعزيز حكم القانون ووساطة السلام في السودان لسنوات عديدة. نحن نقدم المساعدات الإنسانية. قرر البوندستاغ الألماني ، برلماننا ، في 13 فبراير / شباط أنه يمكننا الآن بدء التعاون الإنمائي.

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نحن ملتزمون بالطبع بتنسيق جهود الدعم الدولي ضمن مجموعة أصدقاء السودان غير الرسمية. نقول أنه بالطبع يتعين على الحكومة نفسها قيادة العملية. لكنك تفعل ذلك أيضا.

إنه وضع اقتصادي خطير للغاية. ينتظر الناس النجاح ، وربما النجاح السريع ، وغير متسامحين للغاية. لهذا السبب نريد أن نفعل ‏كل ما في وسعنا للاستفادة من هذه النافذة التاريخية من الزمن ، وسندعم السودان مع شركائنا بكل ما نستطيع. وزير الخارجية كان بالفعل في السودان. الرئيس الفيدرالي سيذهب هناك. في هذا الصدد ، نظهر أيضًا من خلال هذا التسلسل أننا نهتم حقًا بمصير بلدك ونود أن ندعمك بأكبر قدر ممكن

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مرحبًا بكم هنا في برلين!

رئيس الوزراء حمدوك: شكرا جزيلا لك! سيدتي المستشارة ، فخامة الرئيس ، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا بعد ظهر هذا اليوم. زيارتنا إلى ألمانيا لم تكن لتحدث في وقت أفضل. لأن البرلمان قرر أمس إلغاء 30 عامًا من القانون الذي لم يسمح لك بتقديم مساعدات تنموية لبلدي ‏وتقديم المساعدة في هذا المجال.

أود أن أشكركم جزيل الشكر على منح شعبي الكثير من الدعم طوال هذه السنوات. لقد ساعدنا ذلك في أحلك ساعاتنا ثم ساعدنا أيضًا في التغلب على الديكتاتورية أخيرًا. لقد وقفت ألمانيا دائمًا إلى جانبنا وساعدتنا كثيرًا للوصول إلى النقطة التي وصلنا إليها اليوم ‏

إذا نظرتي إلى الخمسين سنة الماضية ورأيتي ما حدث في السودان ثم تذكرتي ما حدث هنا في البلد قبل 30 عامًا ، فهذا يذكرك. صراع سلمي أدى إلى ما يمكن أن نختبره هنا في ألمانيا اليوم وألمانيا الموحدة تحت حكم القانون دولة قوية. شكرا لتظهر لنا الطريق!

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أنتم تعرفون أن التغييرات في السودان هي تغييرات عميقة للغاية. أنها تغطي البلد بأكمله. لكننا فخورون للغاية برؤية أن نسائنا قد مهدن الطريق ، إذا جاز التعبير. عندما قمنا بتعيين الحكومة ، تأكدنا من أن النساء في المناصب المؤثرة منذ البداية. لدينا أول وزيرة خارجية والعديد من الوزيرات.

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أعتقد أن هذه نقطة مهمة للغاية. هذا عادل. ويستحق أيضًا تمثيل المرأة بهذه الطريقة. لا أريد أن أدعي أن كل شيء على ما يرام وأنه بالفعل وضع مثالي. لا على الإطلاق! لكن يمكنك أن تطمئن إلى أننا سنواصل القيام بذلك.

بالطبع ، نحن نعتمد أيضًا على مساعدة ودعم أصدقائنا وشركائنا هنا في

ألمانيا. بالطبع ، نحن نريد أيضا أن ترقى إلى مستوى توقعات سكاننا. عملية السلام تسير بشكل جيد. نحن ممتنون للغاية لأن ألمانيا دعمت سكاننا واقتصادنا على مر السنين.

صاحبة السعادة ، أنتي محقة تمامًا: الاقتصاد يمثل تحديًا كبيرًا لنا. لدينا مشاكل كبيرة في هذا الصدد ، والتي يجب علينا ‏معالجتها على المدى الطويل. ولكني أود أن أقول ما يلي: السودان في مرحلة استراتيجية ، في وسط منطقة الساحل ، حيث ، إذا جاز التعبير ، يتم تجميع كل المشاكل في منطقتنا. أنتي على دراية بالمشاكل في هذه المنطقة: ليبيا وجنوب السودان الصومال. إذا وجدنا حلاً في السودان ، أعتقد أنه سيكون ‏له أيضًا تأثير إيجابي على الآخرين وسيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها. نريد التركيز على هذا التأثير الاستراتيجي.

إذا نجحنا في وضع الأشياء على المسار الصحيح في السودان ، فأعتقد أنه يمكننا بالفعل كتابة شيء مثل قصة نجاح. أعتقد أن لدينا جميع المكونات التي تحتاجها لذلك في ‏متناول اليد. لقد أنشأنا صلة ممتازة بين الجيش والسكان المدنيين. نحن بحاجة إلى ذلك أيضا. أعتقد أننا يمكن أن نفعل ذلك أيضا.

شكرا لكي على الترحيب بنا هنا اليوم! نأمل أن نتمكن من تنشيط العلاقات بين بلدينا وتعزيزها.

شكرا جزيلا!