شاهد: سوداني يدهش مواقع التواصل بخط يده ب ” الإنكليزية” متفوقاً على”الكيبورد”

الخرطوم: العيسابي

أدهش “أربعيني” سوداني، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بخط يده البارع لـ “الإنجليزية” بشكل يتفوق على الكتابة الآلية، بحسب ما نقلت “السوداني الالكترونية”.

وقال: الخطاط ” خالد الجابر” الذي ينحدر من منطقة ” أربجي” ولاية الجزيرة وسط السودان، إن هذه الكتابة بخط يده، مؤكداً بأنها ليست ب “كيبورد ” او كتابة رقمية.

مضيفاً: بالأمس بادر أحد أعضاء قروب ” جيل السبعينيات والثمانينات” على فيسبوك، بفكرة الكتابة بخط اليد وعرضها على صفحة القروب، أعجبت بالفكرة، وها أنا أكتب بخط يدي الجميل الأنيق الرزين، من مدينة أربجي التاريخية، ريفي الحصاحيصا.

ولاقت ” الصحيفة” التي كتبها بخط يده إعجابا و تفاعلاً واسعاً بالمجموعة، وصفها البعض بأنها “لوحة فنية” تستحق عرضها في أفخم المعارض العالمية، سائلين الله أن يحفظه من كل شر.