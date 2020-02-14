شاهد: “النظرات” المتبادلة مابين “حمدوك” و “ميركل” تثير غزلاً في أوساط رواد التواصل

الخرطوم: السوداني

أثارت صورة لرئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك”، والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، غزلاً في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب مانقلت “السوداني الالكترونية”.

وظهر “حمدوك” وهو يحدق النظر في وجه “ميركل” بشكل لافت، بينما تبتسم الأخيرة، خلال مؤتمر صحفي جمعهما في العاصمة الألمانية برلين، يوم الجمعة.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل: بسمة نظرة .. نظرة بسمة .. تغير حالي..الغناء لصلاح محمد عيسى، النظرة من حمدوك .. البسمة من ميركل .. والحال المتغير للسودان إن شاء الله حالنا بعد الحال.

بينما علق آخر بأبيات ابن الرومي ” نظرت فأقصدتْ الفؤاد بطرفها .. ثم انثنت عني فكدتُ أهيمُ .. ويلاه إن نظرتْ وإن هي أعرضت .. وقع السهام ونزعهن أليمُ.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد تعهدت الجمعة، بأن تدعم بلادها السودان سياسيا واقتصاديا خلال مرحلة التغيير التي يمر بها حاليا، والتي وصفتها بـ”التاريخية”، بحسب “الأناضول”.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالعاصمة برلين، إن السودان يمر بـ”مرحلة تغيير تاريخية”.

واعتبرت أن السودان مقبل على “مهام كبيرة” تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية، متعهدة بأن تدعم برلين الخرطوم في هذا الخصوص.

وبدأ حمدوك زيارة رسمية إلى برلين، الخميس، تستغرق يومين، من أجل المشاركة في الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.