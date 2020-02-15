حكاية مظهر “وحيد” لعيد الحُب في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

رسم الصحفي السوداني “عزمي عبد الرازق” على صفحته بفيسبوك صورة قلمية ساخرة عن ليلة عيد الحب في الخرطوم، وقال “عزمي” بحسب مانقلت “السوداني الالكترونية”.

لا مظاهر للفالنتاين في الخرطوم، ثمة أماكن مشغولة بالمناسبات الاجتماعية، الكافيهات غارقة قليلاً في أصوات الشيشة، أكشاك الصحف شبه مغلقة اليوم الجمعة، مول الواحة محاصر بصفوف الوقود من جنباته كالسوار على المعصم، تجار الدولار يتجشأون فارق السعر الهائل، شارع النيل يستميت ليبقى كما هو دون فائدة، طويل ومعتم باستثناء البرج اليتيم هنالك تقريباً.

بعض مظاهر الحراسة العسكرية في مداخل القيادة، منابر الجمعة طبعت نسبياً بتجاهل الدعوة المعتادة لهلاك دولة إسرائيل، الأجواء دافئة وغير ممطرة، الشوارع محفرة وبائسة والناس لم تعد تركض ليتسرب منها الزمن سُدى، يبدو أنها اختارت البيوت كملاذات آمنة، ثمة شيء أحمر، أخيراً هنالك مظهر لعيد الحب بالقرب من نفق السوق المركزي، وعندما اقتربت منه وجدته (صفيحة طماطم).