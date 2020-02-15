“السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت 15 فبراير 2020م

الجريدة:
* كبلو: سفراء دول أوروبية طلبوا من الحكومة رفع الدعم
* الخط الناقل لخام النفط يستعيد معدله الطبيعي
* لجان مقاومة بالقضارف تقرّر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة
* حمدوك: التحديات لن تعطّل المسيرة وأولويتنا وقف الحرب اللعينة
* وقفة احتجاجية للكيان النوبي أمام مجلس الوزراء.
الحداثة:
* السودان يطلب التأكّيد على حقوقه المائية وإثيوبيا ترفض
* واشنطن توافق على إعداد الاتفاق النهائي حول سد النهضة
* “البرهان”: تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقي تأييدًا شعبيًا واسعًا
* رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز التحدي الاقتصادي
- “الزراعة”: الجراد الصحراوي بلغ مستوى التهديد خلال شهر يناير
- أوروبا ترحّب بقرار ”الانتقالية” تسليم المخلوع للجنائية
آخر لحظة:
* البدوي لـ”آخر لحظة”: عجز الموازنة”مقدور عليهو”
* البرهان: قلة تعارض التطبيع والاتصال مع إسرائيل مستمر
* مجلس الوزراء يطلب بقاء الولاة العسكريين
* إقبال كبير على أكل الجراد بالخرطوم
الانتباهة:
* وكيل الطاقة لـ”الانتباهة”: عودة الضخ بخط أنابيب النفط المتعطّل
* انفجار جسم مجهول داخل”كوم” نفايات بالكلاكلة
* نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة
* حمدوك لـ”ميركل”: بدعم الأصدقاء والشركاء كألمانيا سنحقق ما يريده شعبنا
* ٪75 عجز شهري في الدقيق بجنوب كردفان
* نزع”95″ ألف فدان زراعي بالنيل الأزرق
* البرهان: مثول المطلوبين للجنائية الدولية لا يعني تسليمهم إلى لاهاي
الصيحة:
* البشير يواجه اتّهامات جرائم حرب دارفور غدًا
* حمدوك: الوضع في غاية الإرباك وسنتجاوزه
* “كنانة” تحقق إنتاجية غير مسبوقة للسكر
* ارتفاع جنوني في أسعار السكر والسلع بسنار
* تقدّم في مباحثات”سد النهضة” وتوقّعات باتفاقٍ نهاية فبراير
التيّار:
* مناوي لـ”التيّار”: التغيير تستميل”الحلو وعبد الواحد” لضرب بقية الحركات
* “التيّار” تتحصّل على الأسباب الخفية وراء تعطّل أنبوب النفط
* ميركل تعد بتقديم مساعداتٍ للسودان
* البرهان: سألتقي”ترمب”
* الشرطة تبطل انفجار دانة بالكلاكلة القبة