“السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت 15 فبراير 2020م

الجريدة:

* كبلو: سفراء دول أوروبية طلبوا من الحكومة رفع الدعم

* الخط الناقل لخام النفط يستعيد معدله الطبيعي

* لجان مقاومة بالقضارف تقرّر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة

* حمدوك: التحديات لن تعطّل المسيرة وأولويتنا وقف الحرب اللعينة

* وقفة احتجاجية للكيان النوبي أمام مجلس الوزراء.

الحداثة:

* السودان يطلب التأكّيد على حقوقه المائية وإثيوبيا ترفض

* واشنطن توافق على إعداد الاتفاق النهائي حول سد النهضة

* “البرهان”: تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقي تأييدًا شعبيًا واسعًا

* رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز التحدي الاقتصادي

“الزراعة”: الجراد الصحراوي بلغ مستوى التهديد خلال شهر يناير

أوروبا ترحّب بقرار ”الانتقالية” تسليم المخلوع للجنائية

آخر لحظة:

* البدوي لـ”آخر لحظة”: عجز الموازنة”مقدور عليهو”

* البرهان: قلة تعارض التطبيع والاتصال مع إسرائيل مستمر

* مجلس الوزراء يطلب بقاء الولاة العسكريين

* إقبال كبير على أكل الجراد بالخرطوم

الانتباهة:

* وكيل الطاقة لـ”الانتباهة”: عودة الضخ بخط أنابيب النفط المتعطّل

* انفجار جسم مجهول داخل”كوم” نفايات بالكلاكلة

* نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة

* حمدوك لـ”ميركل”: بدعم الأصدقاء والشركاء كألمانيا سنحقق ما يريده شعبنا

* ٪75 عجز شهري في الدقيق بجنوب كردفان

* نزع”95″ ألف فدان زراعي بالنيل الأزرق

* البرهان: مثول المطلوبين للجنائية الدولية لا يعني تسليمهم إلى لاهاي

الصيحة:

* البشير يواجه اتّهامات جرائم حرب دارفور غدًا

* حمدوك: الوضع في غاية الإرباك وسنتجاوزه

* “كنانة” تحقق إنتاجية غير مسبوقة للسكر

* ارتفاع جنوني في أسعار السكر والسلع بسنار

* تقدّم في مباحثات”سد النهضة” وتوقّعات باتفاقٍ نهاية فبراير

التيّار:

* مناوي لـ”التيّار”: التغيير تستميل”الحلو وعبد الواحد” لضرب بقية الحركات

* “التيّار” تتحصّل على الأسباب الخفية وراء تعطّل أنبوب النفط

* ميركل تعد بتقديم مساعداتٍ للسودان

* البرهان: سألتقي”ترمب”

* الشرطة تبطل انفجار دانة بالكلاكلة القبة