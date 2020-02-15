شاهد: إجابة “نبيل أديب” عند سؤاله عن علاقة الدعم السريع بفض الاعتصام

الخرطوم: السوداني الالكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو حصلت عليه ” السوداني الالكترونية” يظهر رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، الأستاذ نبيل أديب وهو محاطاً بعدد من الشباب يسألونه عن المتهمين بفض الاعتصام.

قائلاً: ” عاين للمسالة التانية، منو الأمر بفض الاعتصام، منو المسؤول عن فض الاعتصام”، وفي رده على مقترح الرجوع لمحاضر اللجنة الأمنية، أجاب “نبيل” مستنكراً انت عايزني اعتمد على محاضر اللجنة؟.

متحدثاً للسائل: ” انا بعمرك ثلاث مرات شغال في التحقيقات، بعرف أجيب الناس كيف، تجي تقول لي أقرأ المحاضر الأمنية”.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد أصدر قراراً في اول اكتوبر ٢٠١٩ بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش يوم ٣ يونيو ٢٠١٩، الذي راح ضحيته أعدادا من القتلى، وجرحى ومفقودين.