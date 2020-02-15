تسجيل صوتي: لرئيسة القضاء تكشف فيه عن تهديدها بتقديم استقالتها مع القُضاة احتجاجاً على قانون يطعن في ” إستقلالية القضاء السوداني”

الخرطوم: السوداني الالكترونية

قالت رئيسة القضاء السوداني “نعمات عبدالله” في تسجيل صوتي متداول حصلت عليه “السوداني الإلكترونية” بأنها قد هددت بتقديم استقالتها مع جميع القضاة في الإدارات ورؤساء الأجهزة القضائية، احتجاجاً على نية وزارة العدل بسن قانون جديد وإدخال ستة أشخاص من خارج القضائية للتحكم فيها، وجعل رئيس القضاء “صورة” على حد قولها.

وأضافت “نعمات” بأن القضائية لن تتحطم في عهد رئاستها، ولن تقبل بذلك، وأن هدفها قضاء مستقل يحقق العدالة لكل مظلوم.

وكشفت عن إرسال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وزير العدل، ليقدم إعتذاره، وحضر وزير العدل قائلاً بأنه قد تم تضليله بموافقتكم لما يسمى بقانون “بناء المنظومة العدلية”.

وأعلنت عن رفضها القاطع مع القُضاة لهذا القانون الذي لم يُستشاروا فيه، مضيفة لو حدث ذلك ستحدث هزة دستورية داخل السودان بتقديم جميع القضاة استقالاتهم.

كما كشفت عن لقاء جمعها برئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، كل على حدة، أوضحت فيه نظرتها والقُضاة على القانون ووجدت مساندة لموقفها.