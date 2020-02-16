شاهد بالفيديو: ماكينات طباعة صحيفة “السوداني” تدور بعد توقف قسري دام لأكثر من شهر

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

وسط فرحة وبهجة في أوساط العاملين بمطبعة السوداني، دارت أخيراً ماكينات طباعتها ليلة الأحد بعد توقف قسري دام لأكثر من شهر، رسم غيابها الحزن في أوساط قرائها، ونزعت الفرحة من عشرات العاملين والفنيين بمطبعتها العتيقة.

وجاء صدور أول عدد تاريخي بعد الإيقاف صبيحة الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠، يحمل مانشيتاً مميزاً ومعبراً بكلمة واحدة ” عُدنا” مع صورة زيّنت صدر الصفحة الأولى لكوكبة السوداني الذين كانوا بقبضة يدٍ واحدة قوية في وجه الحظر والحصار.

وتخليداً لهذا اليوم البهيج حصلت “السوداني الالكترونية” على مقطع فيديو حصري، يعكس جانباً من دوران الماكينات بمطبعة الصحيفة بالخرطوم، لتعلن ميلاد أول عدد بعد توقف مع خيوط الفجر الأولى مُصافحاً بشوق وحنين القراء.