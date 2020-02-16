” *السوداني* ” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2020م

السوداني :

* هيئة الاتهام: اعتراف عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ

* الصحة: تشديد إجراءات الدخول للقادمين من مصر

* حميدتي: روح الشراكة مع الحرية والتغيير غير موجود حاليًا

* “السوداني” تكشف أسباب تأخير إجلاء السودانيين من الصين

* بدء تطبيق قرار محطات”البنزين التجاري” بالخرطوم

* البرهان يرحّب بقرار سلفاكير بتقليص عدد الولايات بالجنوب

الانتباهة : حميدتي: لا توجد شراكة حقيقية الآن

* السيادي: أصوات من”التغيير” أوصلت البلاد للمرحلة الحالية

* إغلاق ميناء سواكن وإضراب للعاملين

* إكمال التحري في”22″ بلاغ فساد ضد رموز النظام المباد

* تجمّع المهنيين يطالب بتغيير العملة ويحمّل الحكومة تفاقم الأزمات

* مجموعة الحلو: الوضع ينبئ بشيء مريب

* السكّر يغرّد مرتفعًا من جديد ويصل إلى”3″ آلاف للجوال

* وصول حصائل صادر ذهب للبنوك

* نقل أحمد هاورن إلى المستشفى الحداثة :

* مدير تنفيذ السدود يمثّل أمام المحكمة اليوم

* اكتمال الترتيبات لافتاح مجمع الجراحة بمستشفى ربك

* “حمدوك” يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بـ”ميونيخ”

وزير العدل: تأسيس حكم القانون يتطلّب وجود مؤسسات قوية

إلقاء”عجين خبز” جاهز للإنضاج بالقرب من المدينة الرياضية

النائب العام يكشف عن خلافٍ حول كيفية الإصلاح القانوني

هيئة الاتهام في قضية”أحمد الخير”: لا تراجع عن القصاص لدماء الشهداء

الكشف عن معلوماتٍ جديدة بشأن خلية”شرق النيل”الإرهابية

اتفاق مع”الهجرة الدولية” لاستحداث برنامج لجمع وتحليل المعلومات الصيحة :

يهود السودان يرحّبون بالتطبيع مع إسرائيل

وفد من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أيام

حميدتي يقترح ميثاق شرف لإخراج البلاد إلى برّ الأمان

تجمّع المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة

احتجاجات مواطنين تغلق ميناء”دقنة”

العثور على أسلحة تتبع لخلية”شرق النيل”

لقاء بين حمدوك وبومبيو ووعود بالمساعدة بشأن”قائمة الإرهاب”

تدهور الحالة الصحية لـ”أحمد هارون” بالسجن ونقله إلى المستشفى التيّار :

حميدتي: ما في شراكة وحقو يطلعونا نمشي ثكناتنا

مستندات لـ”التيّار”: مئات من أنصار النظام البائد يتحصلون عوائد بالتعدين

سليمان بلدو بـ”التيّار”: السلام لن يتحقق بـ”المسارات”

تجمّع المهنيين يهاجم المالية ويدمغها بالفشل في حلّ الأزمة الاقتصادية الجريدة :

تجمّع المهنيين يكشف عن شروط صندوق النقد لدعم الحكومة

حميدتي لدعاة مليونية تفويض الجيش:”خاب فألكم”

عمال ميناء سواكن يدخلون في اعتصامٍ مفتوح

بدء تطبيق قرار محطات البنزين التجاري

وزير العدل: المنظومة العدلية تقوم بالمنطق وليس بالحماس

انتقادات لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

صدقي كبلو يكشف عن خلافات بين قوى الحرية ووزير المالية