” *السوداني* ” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2020م

السوداني :
* هيئة الاتهام: اعتراف عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ
* الصحة: تشديد إجراءات الدخول للقادمين من مصر
* حميدتي: روح الشراكة مع الحرية والتغيير غير موجود حاليًا
* “السوداني” تكشف أسباب تأخير إجلاء السودانيين من الصين
* بدء تطبيق قرار محطات”البنزين التجاري” بالخرطوم
* البرهان يرحّب بقرار سلفاكير بتقليص عدد الولايات بالجنوب
- الانتباهة :
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حميدتي: لا توجد شراكة حقيقية الآن
* السيادي: أصوات من”التغيير” أوصلت البلاد للمرحلة الحالية
* إغلاق ميناء سواكن وإضراب للعاملين
* إكمال التحري في”22″ بلاغ فساد ضد رموز النظام المباد
* تجمّع المهنيين يطالب بتغيير العملة ويحمّل الحكومة تفاقم الأزمات
* مجموعة الحلو: الوضع ينبئ بشيء مريب
* السكّر يغرّد مرتفعًا من جديد ويصل إلى”3″ آلاف للجوال
* وصول حصائل صادر ذهب للبنوك
* نقل أحمد هاورن إلى المستشفى
الحداثة :
* مدير تنفيذ السدود يمثّل أمام المحكمة اليوم
* اكتمال الترتيبات لافتاح مجمع الجراحة بمستشفى ربك
* “حمدوك” يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بـ”ميونيخ”
- وزير العدل: تأسيس حكم القانون يتطلّب وجود مؤسسات قوية
- إلقاء”عجين خبز” جاهز للإنضاج بالقرب من المدينة الرياضية
- النائب العام يكشف عن خلافٍ حول كيفية الإصلاح القانوني
- هيئة الاتهام في قضية”أحمد الخير”: لا تراجع عن القصاص لدماء الشهداء
- الكشف عن معلوماتٍ جديدة بشأن خلية”شرق النيل”الإرهابية
- اتفاق مع”الهجرة الدولية” لاستحداث برنامج لجمع وتحليل المعلومات
الصيحة :
- يهود السودان يرحّبون بالتطبيع مع إسرائيل
- وفد من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أيام
- حميدتي يقترح ميثاق شرف لإخراج البلاد إلى برّ الأمان
- تجمّع المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة
- احتجاجات مواطنين تغلق ميناء”دقنة”
- العثور على أسلحة تتبع لخلية”شرق النيل”
- لقاء بين حمدوك وبومبيو ووعود بالمساعدة بشأن”قائمة الإرهاب”
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تدهور الحالة الصحية لـ”أحمد هارون” بالسجن ونقله إلى المستشفى
التيّار :
- حميدتي: ما في شراكة وحقو يطلعونا نمشي ثكناتنا
- مستندات لـ”التيّار”: مئات من أنصار النظام البائد يتحصلون عوائد بالتعدين
- سليمان بلدو بـ”التيّار”: السلام لن يتحقق بـ”المسارات”
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تجمّع المهنيين يهاجم المالية ويدمغها بالفشل في حلّ الأزمة الاقتصادية
الجريدة :
- تجمّع المهنيين يكشف عن شروط صندوق النقد لدعم الحكومة
- حميدتي لدعاة مليونية تفويض الجيش:”خاب فألكم”
- عمال ميناء سواكن يدخلون في اعتصامٍ مفتوح
- بدء تطبيق قرار محطات البنزين التجاري
- وزير العدل: المنظومة العدلية تقوم بالمنطق وليس بالحماس
- انتقادات لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
- صدقي كبلو يكشف عن خلافات بين قوى الحرية ووزير المالية