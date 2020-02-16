” *السوداني* ” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2020م

أخبار السودان
By alsudani 115 0

السوداني :
* هيئة الاتهام: اعتراف عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ
* الصحة: تشديد إجراءات الدخول للقادمين من مصر
* حميدتي: روح الشراكة مع الحرية والتغيير غير موجود حاليًا
* “السوداني” تكشف أسباب تأخير إجلاء السودانيين من الصين
* بدء تطبيق قرار محطات”البنزين التجاري” بالخرطوم
* البرهان يرحّب بقرار سلفاكير بتقليص عدد الولايات بالجنوب

الانتباهة :
حميدتي: لا توجد شراكة حقيقية الآن
* السيادي: أصوات من”التغيير” أوصلت البلاد للمرحلة الحالية
* إغلاق ميناء سواكن وإضراب للعاملين
* إكمال التحري في”22″ بلاغ فساد ضد رموز النظام المباد
* تجمّع المهنيين يطالب بتغيير العملة ويحمّل الحكومة تفاقم الأزمات
* مجموعة الحلو: الوضع ينبئ بشيء مريب
* السكّر يغرّد مرتفعًا من جديد ويصل إلى”3″ آلاف للجوال
* وصول حصائل صادر ذهب للبنوك
* نقل أحمد هاورن إلى المستشفى

الحداثة :
* مدير تنفيذ السدود يمثّل أمام المحكمة اليوم
* اكتمال الترتيبات لافتاح مجمع الجراحة بمستشفى ربك
* “حمدوك” يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بـ”ميونيخ”

  • وزير العدل: تأسيس حكم القانون يتطلّب وجود مؤسسات قوية
  • إلقاء”عجين خبز” جاهز للإنضاج بالقرب من المدينة الرياضية
  • النائب العام يكشف عن خلافٍ حول كيفية الإصلاح القانوني
  • هيئة الاتهام في قضية”أحمد الخير”: لا تراجع عن القصاص لدماء الشهداء
  • الكشف عن معلوماتٍ جديدة بشأن خلية”شرق النيل”الإرهابية
  • اتفاق مع”الهجرة الدولية” لاستحداث برنامج لجمع وتحليل المعلومات

    الصيحة :

  • يهود السودان يرحّبون بالتطبيع مع إسرائيل
  • وفد من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أيام
  • حميدتي يقترح ميثاق شرف لإخراج البلاد إلى برّ الأمان
  • تجمّع المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة
  • احتجاجات مواطنين تغلق ميناء”دقنة”
  • العثور على أسلحة تتبع لخلية”شرق النيل”
  • لقاء بين حمدوك وبومبيو ووعود بالمساعدة بشأن”قائمة الإرهاب”

  • تدهور الحالة الصحية لـ”أحمد هارون” بالسجن ونقله إلى المستشفى

    التيّار :

  • حميدتي: ما في شراكة وحقو يطلعونا نمشي ثكناتنا
  • مستندات لـ”التيّار”: مئات من أنصار النظام البائد يتحصلون عوائد بالتعدين
  • سليمان بلدو بـ”التيّار”: السلام لن يتحقق بـ”المسارات”

  • تجمّع المهنيين يهاجم المالية ويدمغها بالفشل في حلّ الأزمة الاقتصادية

    الجريدة :

  • تجمّع المهنيين يكشف عن شروط صندوق النقد لدعم الحكومة
  • حميدتي لدعاة مليونية تفويض الجيش:”خاب فألكم”
  • عمال ميناء سواكن يدخلون في اعتصامٍ مفتوح
  • بدء تطبيق قرار محطات البنزين التجاري
  • وزير العدل: المنظومة العدلية تقوم بالمنطق وليس بالحماس
  • انتقادات لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
  • صدقي كبلو يكشف عن خلافات بين قوى الحرية ووزير المالية
alsudani
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