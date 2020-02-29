شاهد بالفيديو|| اللحظات العصيبة لنزلاء فندق “لاندوأوركيد” بالخرطوم ساعة إنقاذهم من الحريق

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

وثق مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اللحظات العصيبة لنزلاء فندق

“لاندوأوركيد” بالسوق المحلي في الخرطوم، ساعة إنقاذهم من إندلاع حريق شب بالفندق صباح السبت، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وأظهر المقطع رافعة لرجال الاطفاء وهم يقومون بإجلاء بعض المحتجزين، عبر نوافذ مبنى الفندق، بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف داخل الفندق.

وكان الحريق قد أسفر عن وفاة 3 نزلاء حسب احصائية أولية، من بينهم المحترف المصري بمريخ الفاشر “ محمد العيسوي”، نتيجة قفزه من الطابق الرابع، أصيب من جرائها إصابة خطيرة في رأسه لفظ بسببها أنفاسه الأخيرة.

وتعرض 5 لاعبين في فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني، لإصابات متفاوتة نتيجة قفزهم من الطابق الرابع، أحدهم اصابته خطيرة وتم نقلهم لمستشفى الفؤاد القريبة كما تعرض عدد من النزلاء لحالات اختناق.

وطبقاً لبيان من نادي المريخ الفاشر، تعرض المصري محمد العيسوي لإصابة في الفك، ومجدي عبداللطيف لآلام في الظهر، وفضل التوم للإصابة نفسها، ومنتصر الزين إصابة في الرأس، والمحترف مارفن إصابة خفيفة.

وأوضح أن اللاعبين قفزوا من الفندق الذي يقيمون فيه إثر نشوب الحريق في محاولة للنجاة بعد الدخان الكثيف الذي أحدثه الحريق، لكن العيسوي توفي بعد وصوله إلى المستشفى.