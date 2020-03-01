شاهد|| مقطع فيديو يوثق “لحظة مؤثرة” لوزير الصحة السوداني عندما فوجىء بأستاذه أمامه

الخرطوم: أبومهند العيسابي

وثق مقطع فيديو لسونا ” لحظة مؤثرة لوزير الصحة السوداني د. “اكرم علي التوم”، عندما فوجىء بأستاذه بروفيسور “عبد السلام جريس” ضمن الحضور في المؤتمر الحادي و الثلاثين لجمعية إختصاصي أمراض النساء و التوليد السودانية، الذي عقد يوم السبت بالخرطوم، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وظهر بالمقطع وزير الصحة السوداني، يصافح الحضور من الأطباء الذين شهدوا المؤتمر، ليُفاجأ بأستاذه في الجامعة من بين المؤتمرين، فجلس تحت قدميه مصافحاً ومقبلاً له على رأسه في مشهد مؤثر كان لافتاً للحضور.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، استدعى تبجيل واحترام المعلم الراسخ في ذاكرة السودانيين.