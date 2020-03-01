عاجل|| المؤتمر السوداني يعلن عدم قبول استقالة القيادي “إبراهيم الشيخ” وينتخب آخرين بمواقع قيادية بالحزب

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعلن حزب المؤتمر السوداني، فجر الأحد، عدم قبول استقالة عضو المجلس المركزي للحزب “ابراهيم الشيخ” من مواقعه داخل الحزب، والتي كان تقدم بها أول فبراير الماضي، كما أعلن عن قبول إستقالة وانتخاب آخرين من قيادات الحزب في مواقع تنظيمية، بحسب “تصريح صحفي” للناطق الرسمي بإسم الحزب “محمد حسن عربي”، حصلت عليه “السوداني الإلكترونية”، جاء فيه:

قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني فى اجتماعه المنعقد بدار الحزب بالخرطوم يومى ٢٨ و ٢٩ فبراير ٢٠٢٠م عدم قبول استقالة عضو المجلس المركزي للحزب ابراهيم الشيخ عبد الرحمن من مواقعه داخل الحزب و بمؤسسات الحرية و التغيير ووجه المجلس باستمراره فى جميع تكاليفه الحزبية و سيواصل بصورة طبيعية مهامه عضوا بالمجلس المركزي و المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى ، و احد الممثلين لنداء السودان بالمجلس المركزي للحرية و التغيير .

قرر المجلس قبول استقالة الامين السياسى لحزب المؤتمر السودانى الماحى محمد سليمان، كما تقرر قبول استقالة امين امانة التنظيم مروان بدوي لاسباب خاصة وانتخب المجلس المركزي كل من ابوبكر يوسف بابكر امينا سياسيا و احمد حسين امينا للتنظيم .و انتخب المجلس المركزي حسن السر نائبا لامين امانة العلاقات الخارجية .

استحدث المجلس المركزي للحزب امانة السياسات العامة و انتخب مهدي رابح برير امينا للامانة و محمد نصر نائبا له ، كما استحدث امانة سياسات النوع و انتخب سامية على حمزة امينة للامانة و محمد الفاتح النعيم نائبا لها .

قرر المجلس اضافة اعضاء بدون اعباء للمكتب السياسى وتم انتخاب ابراهيم الشيخ عبدالرحمن و نضال حسن حسين لعضوية المكتب السياسى ، كما تم انتخاب طارق منصور رئيسا للجنة الانتخابات وعضوا بالمكتب السياسى .

على صعيد الامانة العامة للحزب انتخب المجلس المركزي محمد على شقدي امينا لامانة القطاعات المهنية و الفئوية ، نجم الدين داؤد امينا لامانة التدريب و يوسف احمد عثمان رئيسا للجنة المؤتمر العام ، خالد محمود وعادل عبد العزيز اعضاء بالامانة العامة .

سيصدر المجلس المركزي بيانا ختاميا لدورة انعقاده الحالية .

محمد حسن عربى

الناطق الرسمى لحزب المؤتمر السودانى

١ مارس ٢٠٢٠