“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد الأول من مارس 2020 م

السوداني :

* سكرتير الحزب الشيوعي في حوار مع السوداني : صراعات داخل السلطة كما يحدث في النظام البائد

* 100مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للسودان

* َمحجوب عروة يحاول اقتحام مطبعة السوداني في تصرف غريب ومريب

* ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود

أخبار اليوم :

* إنهاء خدمة منسوبين للخارجية وإسترداد مؤسسات وحل مجالس منظمات.

* وفاة محترف مريخ الفاشر المصري وإصابة آخرين إثر حريق بفندق بالخرطوم.

* الإعلان عن حالة اول وفاة بكورونا بأمريكا.

* تأجيل عملية إجلاء الطلبة السودانيين والعرب من اوهان إلى الثلاثاء.

* الحكومة تتراجع عن استقدام بعثة سياسية متكاملة تحت الفصل السادس.

الوطن :

* “الوطن” تكشف أبرز السفراء المبعدين من “الخارجية”

* ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود

* تحت ضل النيمة يوسف سيد احمد خليفة يواصل سلسلة حلقات صباح الخير يا بنك فيصل الإسلامي وتفاصيل جديدة

آخرلحظة :

* إطاحة (109) من العاملين بالخارجية و( آخرلحظة ) تنشر الأسماء

* سرقة طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف

* فصل عضو بالشعبي بسبب زيارته إسرائيل

* العودة للسلم التعليمي القديم العام المقبل

* الاتحاد الأوربي يرفع دعمه للسودان إلى (250) مليون يورو

الانتباهة :

* انخفاض إنتاج الدقيق إلى 60٪

* إنهاء خدمة 109 بالخارجية واسترداد 15 محلجاً

* مصرع محترف مصري وأصابة لاعبين بمريخ الفاشر بحريق في فندق

* الميليشيات الإثيوبية تقتل شخص طعنا وتختطف ابنه

* وزير التعليم : خطباء مساجد يحاربون تغيير المناهج بالصراخ

* حظر التظاهر والمواكب وسط دارفور

* المؤتمر الشعبي يفصل عضوا زار إسرائيل

* لغياب البث السوداني أذاعة ارتيرية تستحوذ على فضاء قرية حدودية

الصيحة :

* تأجيل مفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من الصين

* سرقة مولودة بادعاء تطعيمها ضد كورونا

* الشعبي يفصل عضوا بسبب زيارتة لإسرائيل

* وزير النقل ل الصيحة : لاخصخصة أو إيجار للموانئ

* إنهاء خدمة 1099 من العاملين بالخارجية والصيحة تنشر الأسماء

* الجبهة الثورية :أدراج مساوي شمال وغرب كردفان في المفاوضات

التيار :

* مستندات خطيرة تكشف فساد المخلوع في تعدين الذهب

* توترات بالفشقة تؤدي لإغلاق الحدود السودانية الإثيوبية

* لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة 109 من العاملين بالخارجية

* اختطاف طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف

* التيار تكشف معلومات جديدة حول حقيقية خصخصة ميناء بورتسودان

الجريدة :

* لجان المقاومة تهدد بمليونية لتفويض حمدوك

* القيادي المفصول من الشعبي يكشف ل الجريدة تفاصيل دعوتة لإسرائيل

* شركة أسمنت التكامل تفصل 17 موظفا عقب دخول العاملين في إضراب مفتوح

المجهر السياسي:

* لجنة التمكين تنهي خدمة 109 دبلوماسيين وتسترد 15محلجا لمشروع الجزيرة

* مصرع ٤٤ بينهم المحترف المصري العيسوى وإصابة آخرين في احتراق فندق بالخرطوم

* الحكومة تتراجع عن استقدام بعثة سياسية متكاملة تحت الفصل السادس

* مصر توقع على اتفاق واشنطن بشأن سد النهضة والسودان يصدر بيانا

اليوم التالي:

* الفاخر تنال امتياز استيراد الوقود والغاز والقمح من دون عطاءات

* لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة 109 دبلوماسي

* اليوم التالي تتحصل على ملفات الفساد في قطاع الطاقة والتعدين