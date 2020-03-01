“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد الأول من مارس 2020 م

السوداني :
* سكرتير الحزب الشيوعي في حوار مع السوداني : صراعات داخل السلطة كما يحدث في النظام البائد
* 100مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للسودان
* َمحجوب عروة يحاول اقتحام مطبعة السوداني في تصرف غريب ومريب
* ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود
أخبار اليوم :
* إنهاء خدمة منسوبين للخارجية وإسترداد مؤسسات وحل مجالس منظمات.
* وفاة محترف مريخ الفاشر المصري وإصابة آخرين إثر حريق بفندق بالخرطوم.
* الإعلان عن حالة اول وفاة بكورونا بأمريكا.
* تأجيل عملية إجلاء الطلبة السودانيين والعرب من اوهان إلى الثلاثاء.
* الحكومة تتراجع عن استقدام بعثة سياسية متكاملة تحت الفصل السادس.
الوطن :
* “الوطن” تكشف أبرز السفراء المبعدين من “الخارجية”
* ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود
* تحت ضل النيمة يوسف سيد احمد خليفة يواصل سلسلة حلقات صباح الخير يا بنك فيصل الإسلامي وتفاصيل جديدة
آخرلحظة :
* إطاحة (109) من العاملين بالخارجية و( آخرلحظة ) تنشر الأسماء
* سرقة طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف
* فصل عضو بالشعبي بسبب زيارته إسرائيل
* العودة للسلم التعليمي القديم العام المقبل
* الاتحاد الأوربي يرفع دعمه للسودان إلى (250) مليون يورو
الانتباهة :
* انخفاض إنتاج الدقيق إلى 60٪
* إنهاء خدمة 109 بالخارجية واسترداد 15 محلجاً
* مصرع محترف مصري وأصابة لاعبين بمريخ الفاشر بحريق في فندق
* الميليشيات الإثيوبية تقتل شخص طعنا وتختطف ابنه
* وزير التعليم : خطباء مساجد يحاربون تغيير المناهج بالصراخ
* حظر التظاهر والمواكب وسط دارفور
* المؤتمر الشعبي يفصل عضوا زار إسرائيل
* لغياب البث السوداني أذاعة ارتيرية تستحوذ على فضاء قرية حدودية
الصيحة :
* تأجيل مفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من الصين
* سرقة مولودة بادعاء تطعيمها ضد كورونا
* الشعبي يفصل عضوا بسبب زيارتة لإسرائيل
* وزير النقل ل الصيحة : لاخصخصة أو إيجار للموانئ
* إنهاء خدمة 1099 من العاملين بالخارجية والصيحة تنشر الأسماء
* الجبهة الثورية :أدراج مساوي شمال وغرب كردفان في المفاوضات
التيار :
* مستندات خطيرة تكشف فساد المخلوع في تعدين الذهب
* توترات بالفشقة تؤدي لإغلاق الحدود السودانية الإثيوبية
* لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة 109 من العاملين بالخارجية
* اختطاف طفلة رضيعة من داخل مستشفى القضارف
* التيار تكشف معلومات جديدة حول حقيقية خصخصة ميناء بورتسودان
الجريدة :
* لجان المقاومة تهدد بمليونية لتفويض حمدوك
* القيادي المفصول من الشعبي يكشف ل الجريدة تفاصيل دعوتة لإسرائيل
* شركة أسمنت التكامل تفصل 17 موظفا عقب دخول العاملين في إضراب مفتوح
المجهر السياسي:
* لجنة التمكين تنهي خدمة 109 دبلوماسيين وتسترد 15محلجا لمشروع الجزيرة
* مصرع ٤٤ بينهم المحترف المصري العيسوى وإصابة آخرين في احتراق فندق بالخرطوم
* الحكومة تتراجع عن استقدام بعثة سياسية متكاملة تحت الفصل السادس
* مصر توقع على اتفاق واشنطن بشأن سد النهضة والسودان يصدر بيانا
اليوم التالي:
* الفاخر تنال امتياز استيراد الوقود والغاز والقمح من دون عطاءات
* لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة 109 دبلوماسي
* اليوم التالي تتحصل على ملفات الفساد في قطاع الطاقة والتعدين