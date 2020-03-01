ملاسنات بين أعضاء في لجان المقاومة وقوى التغيير بشأن الرقابة على الوقود

الخرطوم: السوداني

وقعت ملاسنات حادة بين قيادات في قوى الحرية والتغيير وأفراد من لجان المقاومة “السبت” بشأن الرقابة على الوقود والخبز.

وبدأت المشاحنات بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بعد وقت وجيز من إعلان الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باتهام اللجان لقوى التغيير بالعمل على تسييس عناصرها.

واقتحم أفراد من لجان المقاومة بحسب(سودان تربيون) أمس مؤتمرا صحفيا أقامته لجنة العمل الميداني لقوى التغيير السبت بـ(وكالة السودان للأنباء)، وتحول المكان إلى ساحة لتلاسن الطرفين واتهام أعضاء لجان المقاومة للحرية والتغيير بتخوينهم أمام الشعب السوداني.

وقال عضو لجنة مقاومة البراري محمد سعيد إن قوى الحرية والتغيير “تعمل على تجريم لجان المقاومة بتوقيع إقرارات نيابة عنهم، تحتوي على اعترافهم بالوقوع في أخطاء وأخذ أموال”.

ودافع عضو لجنة العمل الميداني بقوى التغيير أحمد عبد الوهاب عن توقيع الإقرارات بتأكيد على أن أي عمل بشري يشوبه الوقوع في الأخطاء، وقال عبد الوهاب إن أفرادا من لجنة العمل الميداني بتحالف التغيير أخذوا إقرارات من بعض عناصر لجان المقاومة تفيد بتلقيهم مبالغ مالية ممنوحة لهم من وزارة النفط نظير عملهم في الرقابة لكن لجان المقاومة تؤكد أن عملها طوعي دون نظير مالي.

وأفاد أحد أعضاء لجان المقاومة “سودان تربيون” أن الخلاف نشب بينهم والحرية والتغيير حول وظائف طرحتها عليهم وزارة النفط لتولي الرقابة على محطات الوقود، وقال إن قوى الحرية والتغيير ترغب في أن يشغل كوادرها في لجان التغيير والخدمات هذه الوظائف.

وقال عضو لجنة العمل الميداني أمين تاج السر إن عدة جهات ادعت أنها لجان مقاومة عرضت على وزارة النفط قوائم أشخاص لتولي الوظائف التي تطرحها للرقابة على محطات الوقود، وأشار إلى أنهم طالبوا الوزارة بالتواصل مع لجان المقاومة عبرهم لترشيح من يتقلد هذه الوظائف.

وأكد عدد من لجان المقاومة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي عزمهم الدعوة إلى مليونية لتفويض رئيس الوزراء باتخاذ قرارات دون الرجوع لقوى الحرية والتغيير.

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