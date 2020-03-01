حميدتي يلتقى الادارة الاهلية بوسط دارفور

الخرطوم: السوداني

التقي عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وفد من قيادات الإدارة الأهلية بوسط دارفور اليوم” الاحد”.

و اوضح رئيس الإدارة الأهلية بوسط دارفور الديمنقاوي سيسي فضل سيسي، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتفاكر حول مجريات عملية السلام وما تتطلبه المرحلة المقبلة بجانب الوضع الراهن في دارفور.

وشدد الديمنقاوي على ضرورة مشاركة كافة فعاليات دارفور في مفاوضات جوبا حتي يأتي السلام شاملا وكاملا ولا يستثني أحدا ، خاصة أن المفاوضات تتناول قضايا هامة كالحواكير والأرض والتعايش السلمي والتي تعتبر الإدارة الأهلية البوابة الرئيسية لها.

وأشار الي انهم تقدموا بمذكرة للحكومة لاتاحة الفرصة للإدارة الأهلية للقاء ابناء ولاية وسط دارفور وقياداتها في الخارج للتشاور وتوحيد الرؤي والخروج بجسم واحد يمثل الولاية.

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