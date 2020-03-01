طالعوا|| عدد “الثلاثاء ” .. صحيفة السوداني تكشف أكاذيب محجوب عروة بالوثائق، وتفاصيل اقتحامه لمطبعة السوداني (ليلاً)

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

تنشر صحيفة “السوداني” على صفحاتها بعد غدٍ الثلاثاء، ملفاً مثيراً، تكشف فيه أكاذيب “محجوب عروة” بالوثائق، وتسجل بلاغاً في دفاتر محاربة الفساد.

و تكشف ” الصحيفة” التصرف الجنوني ل “عروة” وهو يقتحم مطبعة الصحيفة بالخرطوم ليلة الجمعة.

كما تفضح ” الصحيفة” قصة خداعه للجنة إزالة التمكين، واستلامه بتوجيه من الرئيس المعزول “عمر البشير” عدد 20 قطعة أرض مميزة بحي الصافية بحري، دون وجه حق ولا قانون، وسعيه لشراكة مع مسؤول الأمن الشعبي رغم إدعائه محاربة الإنقاذ.

كل ذلك وغيره من المثير، تجدونه في عدد “السوداني” الصادر يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 بالخرطوم.