وزير الداخلية: نتطلع لتعزيز التعاون وأحكام التنسيق مع الدول العربية لمكافحة الجريمة العابرة

الخرطوم: ايمان كمال الدين

أكد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله التزام السودان بدعم أهداف منظومة مجلس وزراء الداخلية العرب.

وقال الطريفي لدى كلمته اليوم “الأحد” في فعاليات الدورة “37” لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس إن التحولات المتسارعة في المشهد العربي تتطلب العمل الدؤوب والتعاون وصولًا إلى صياغة رؤية أمنية عربية شاملة تتسم بالحكمة السياسية، والقدرة على درء المخاطر ودعم قدرات أجهزة الأمن وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية.

وعبر الطريفي عن تطلع السودان لتعزيز التعاون وأحكام التنسيق مع الأشقاء في الدول العربية لمكافحة الجريمة العابرة كتهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة وغيرها من الأنشطة الاجرامية التي تتطلب التعاون المشترك وتقديم الدعم والإسناد الفني.

وأضاف: في ظل التحول السياسي في السودان عقب ثورة ديسمبر المجيدة وتشكيل حكومة انتقالية تعمل على تأسيس نظام حكم ديمقراطي في البلاد تُبذل الجهود لمواجهة التحديات التي تُحيط بالبلاد، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الأجهزة الشرطية والأمنية للتصدي للمهددات الأمنية التي تتمثل في انتشار الجريمة، والإرهاب والسلاح والمخدرات.