غندور :  أيهما أكثر كفاءةً الذين فصلتهم (قحت) أم الذين تنوي تعيينهم

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور ان السفراء الذين تم فصلهم من قبل لجنة التمكين امس من أميز الكوادر ؛ يحملون درجات علمية مشرفة من أرفع الجامعات السودانية و الأجنبية.

و اوضح في منشور على صفحته في ” الفيسبوك” انهم عملوا في أصعب الظروف مدافعين عن بلادهم و شعبهم ؛ فتراكمت لديهم الخبرات والتجارب وتمرسوا في دروب العمل الدبلوماسي وصاروا خبراء فيه تأخذ عنهم الأجيال اللاحقة .

مؤكدا انهم لم يمارسوا العمل الحزبي وهم في السلك الدبلوماسي و لم ينتموا لهياكل حزب منذ انضمامهم للخارجية ؛ و أن بعضهم لم يكن له انتماء سياسي.

و تساءل غندور عن أيهما أكثر كفاءةً الذين فصلتهم (قحت) أم الذين تنوي تعيينهم وتجري الصراعات فيما بينها حول قوائمهم أو حتى من تم إرجاعهم من منسوبيها.

و اضاف لم يعد بمقدور أحد ترجيح مصلحة الوطن على ما سواها في الفعل الذي أقدمت عليه الحكومة بفصل عشرات السفراء والدبلوماسيين تحت ذريعة تفكيك التمكين