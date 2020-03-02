“صحيفة السوداني” تورد اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين الثاني من مارس 2020م

السوداني

*سحب”13″ ألف جنسية سودانية منحت لأجانب

* الخطيب لـ”السوداني”: حال حكومة حمدوك لا يسرّ

* السعودية تطلب ألفي طبيب بينهم”500″ اختصاصي

* تنسيق بين الداخلية والخارجية لاستبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة بـ”إلكترونية”

* “الطاقة” تدشن صرف الوقود بنظام”الكروت”

* السيادي: لقاء البرهان بـ”نتنياهو” تمّ بتنسيق مع حمدوك وموافقته

أخبار اليوم :

* تحذير من وباء كورونا بعد وصول «600» وافدا من الصين للسودان.

* وزارة الصحة تعلن عن تجهيز مركز للعزل بمستشفى الخرطوم.

* وفاة عشرة وإصابة ستة آخرين في حادث بالكويك بجنوب كردفان.

* استئناف صادر الضأن الحي إلى المملكة العربية السعودية.

الجريدة :

* مصرع 11 شخصا في حوادث مرورية نتيجة إضراب سائقي البصات.

* لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات مقتل طالب الجامعة.

* إقالة عبد الله حسن لوقوفه ضد اخلاء المدينة الاجتماعية.

* مسار يحذر من انقلاب عسكري.

اليوم التالي :

* الصحة تتوقع دخول كورونا للسودان وترفع درجات التأهب.

* رشيد سعيد : أتلقى راتبا واحد كوكيل للإعلام ولم أعين بالخارجية.

* حزب المؤتمر السوداني يعلن رسميا رفض استقالة ابراهيم الشيخ.

التيار :

* الربط الكهربائي بين السودان ومصر يقفز ل 300 ميقاواط.

* تطبيق نظام لصرف الوقود عبر البطاقة الإلكترونية.

* فتح بلاغات في إعادة تعيين دستوريين بالموانئ البحرية.

* مصادر: شركة روسية عاملة في التعدين رتبت زيارة المخلوع إلى سوريا.

المجهر السياسي :

* شلل يصيب الحركة الي الولايات بسبب إضراب سائقي البصات.

* الصحة تتوقع دخول فيروس كورونا وتقطع بعدم تسجيل حالة حتى الآن.

* الاتحاد الأوروبي: 30 مليون يورو مساعدات إنسانية إضافية للسودان.

* الأفراج عن وزير سابق متهم بالفساد.

* تجمع المهنيين بالنيل الأبيض يعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير.

الوطن :

* الحكومة تدرس مقترح “الحلو” بفصل الدين عن الدولة.

* شلل تام في الميناء البري بسبب إضراب سائقي البصات السفرية.

* مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين منظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الصحة.

الانتباهة :

* تحقيقات مع الجاز حول سكر مشكور.

* الصحة تتوقع دخول كورونا وتتأهب.

* وزير الإعلام لـ الانتباهة: هنالك حدود للصبر على تعيين الولاة المؤقتين.

* تفشي الملاريا في معظم الولايات.

* السعودية تطلب 130 ألف رأس من الضأن.

* إضراب يشل حركة السفر للولايات.

الصيحة :

* مانحون: لا دعم دون رفع الدعم.

* الموانئ ترفع رسوم الأرضيات والخدمات 300٪.

* الصحة: لا نستعبد دخول كورونا إلى البلاد.

* الفكي: لقاء البرهان ونتنياهو تم بموافقة حمدوك.

* النائب العام يعتذر ل حمدوك عن عدم تسليمه تقرير مليونية رد الجميل.

* رشيد سعيد: لا أتلقى عدة رواتب ولم يتم تعييني بالخارجية.

آخر لحظة :

* الإفراج عن وزير سابق متهم بامتلاك (400) قطعة أرض.

* أسرة علي الحاج تستنجد بالرئيس الألماني.

* الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا).

* تدشين صرف الوقود بالكروت.

* السعودية تطلب (130) ألف رأس من الماشية السودانية.