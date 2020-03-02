“صحيفة السوداني” تورد اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين الثاني من مارس 2020م

السوداني
*سحب”13″ ألف جنسية سودانية منحت لأجانب
* الخطيب لـ”السوداني”: حال حكومة حمدوك لا يسرّ
* السعودية تطلب ألفي طبيب بينهم”500″ اختصاصي
* تنسيق بين الداخلية والخارجية لاستبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة بـ”إلكترونية”
* “الطاقة” تدشن صرف الوقود بنظام”الكروت”
* السيادي: لقاء البرهان بـ”نتنياهو” تمّ بتنسيق مع حمدوك وموافقته
أخبار اليوم :
* تحذير من وباء كورونا بعد وصول «600» وافدا من الصين للسودان.
* وزارة الصحة تعلن عن تجهيز مركز للعزل بمستشفى الخرطوم.
* وفاة عشرة وإصابة ستة آخرين في حادث بالكويك بجنوب كردفان.
* استئناف صادر الضأن الحي إلى المملكة العربية السعودية.
الجريدة :
* مصرع 11 شخصا في حوادث مرورية نتيجة إضراب سائقي البصات.
* لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات مقتل طالب الجامعة.
* إقالة عبد الله حسن لوقوفه ضد اخلاء المدينة الاجتماعية.
* مسار يحذر من انقلاب عسكري.
اليوم التالي :
* الصحة تتوقع دخول كورونا للسودان وترفع درجات التأهب.
* رشيد سعيد : أتلقى راتبا واحد كوكيل للإعلام ولم أعين بالخارجية.
* حزب المؤتمر السوداني يعلن رسميا رفض استقالة ابراهيم الشيخ.
التيار :
* الربط الكهربائي بين السودان ومصر يقفز ل 300 ميقاواط.
* تطبيق نظام لصرف الوقود عبر البطاقة الإلكترونية.
* فتح بلاغات في إعادة تعيين دستوريين بالموانئ البحرية.
* مصادر: شركة روسية عاملة في التعدين رتبت زيارة المخلوع إلى سوريا.
المجهر السياسي :
* شلل يصيب الحركة الي الولايات بسبب إضراب سائقي البصات.
* الصحة تتوقع دخول فيروس كورونا وتقطع بعدم تسجيل حالة حتى الآن.
* الاتحاد الأوروبي: 30 مليون يورو مساعدات إنسانية إضافية للسودان.
* الأفراج عن وزير سابق متهم بالفساد.
* تجمع المهنيين بالنيل الأبيض يعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير.
الوطن :
* الحكومة تدرس مقترح “الحلو” بفصل الدين عن الدولة.
* شلل تام في الميناء البري بسبب إضراب سائقي البصات السفرية.
* مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين منظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الصحة.
الانتباهة :
* تحقيقات مع الجاز حول سكر مشكور.
* الصحة تتوقع دخول كورونا وتتأهب.
* وزير الإعلام لـ الانتباهة: هنالك حدود للصبر على تعيين الولاة المؤقتين.
* تفشي الملاريا في معظم الولايات.
* السعودية تطلب 130 ألف رأس من الضأن.
* إضراب يشل حركة السفر للولايات.
الصيحة :
* مانحون: لا دعم دون رفع الدعم.
* الموانئ ترفع رسوم الأرضيات والخدمات 300٪.
* الصحة: لا نستعبد دخول كورونا إلى البلاد.
* الفكي: لقاء البرهان ونتنياهو تم بموافقة حمدوك.
* النائب العام يعتذر ل حمدوك عن عدم تسليمه تقرير مليونية رد الجميل.
* رشيد سعيد: لا أتلقى عدة رواتب ولم يتم تعييني بالخارجية.
آخر لحظة :
* الإفراج عن وزير سابق متهم بامتلاك (400) قطعة أرض.
* أسرة علي الحاج تستنجد بالرئيس الألماني.
* الصحة: لا نستبعد دخول (كورونا).
* تدشين صرف الوقود بالكروت.
* السعودية تطلب (130) ألف رأس من الماشية السودانية.