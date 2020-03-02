الخطيب لـ(السوداني): حال حكومة حمدوك لا يسر

الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة

لم يستبعد سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب شروع من وصفهم بالمغامرين التفكير في انقلاب عسكري، لكنه أكد أن الجماهير لن تقبل بأي انقلاب في الفترة القادمة. وقال الخطيب في حوار مع (السوداني) ينشر بالداخل إن حال حكومة حمدوك لا يسر، ونوّه إلى أن من المآخذ عليهم هرولتهم للخارج قبل أن يستغلوا موارد البلاد الداخلية – على حد قوله. وأشار إلى أن مجلس الوزراء الآن مجرد من أية ركائز قوة في داخل السلطة لتنفيذ إرادته. وأضاف أن ما نراه الآن هو اتجاه للخارج وإهمال للجانب الإنتاجي. وأكد الخطيب أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها وزير المالية تسير وراء إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأعلن رفض حزبه لرفع الدعم والتمييز بين المواطنين بوضع سعرين (تجاري وعادي) للخبز والوقود.

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