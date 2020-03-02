خالد هيدان: سأنافس على الهلال والمريخ على اللقب

الخرطوم: السوداني

قال المدير الفني لنادي هلال الأبيض، خالد هيدان، إنّه سيعمل على استغلال أيّ أخطاء من قبل ناديي الهلال والمريخ في المرحلة المقبلة من أجلّ المنافسة على لقب الدوري الممتاز، معلنًا قدرته على ذلك.

وأوضح هيدان في تصريحاتٍ خاصة لـ”السوداني” أمس أنّ طموحهم هو البقاء ضمن أندية المقدمة والحصول على مركزٍ يؤّهل إلى التمثيل الخارجي.

وتابع” حال ترك فريقا الهلال والمريخ الفرصة في أي لحظة سنعمل على استغلالها بالطريقة التي تجعلنا البطل للمنافسة”.

و”السبت”، تعادل هلال الأبيض وهلال الفاشر من دون أهداف في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الـ”22″ من المنافسة.

ورأى خالد هيدان أنّ النتيجة التي حققها فريقه أمام هلال الفاشر طبيعية، وإيجابية لجهة أنّها خارج ملعبه.

وأكمل” أعتقد أنّ النتيجة عادية..صحيح أنّها أوقفت الانتصارات المتتالية ولكن في رأيي أنّ الملعب كان رديئًا، غير أنّ هذا في كلّ الأحوال لا يبرّر خسارتنا لنقطتين”.

وأعرب هيدان عن سعادته بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه أمام هلال الفاشر، مشيرًا إلى أنّ جميع اللاعبين أدّوا بمسؤولية وبروحٍ قتالية وتمكنّوا من التعامل بشكل إيجابي مع الضغط الكبير الذي واجهوه في اللقاء.

وتابع” اللاعبون تعاملوا مع الضغط بطريقة إيجابية وفي رأيي أنّ الفريق ظهر بشخصية كبيرة وانضباط داخل الملعب”.

ويحتلّ هلال الأبيض المركز الثالث في الدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”39″ نقطة.