مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد إنشاء وحدة لمواجهة جرائم تقنية المعلومات

الخرطوم: السوداني

تسلم وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله رئاسة الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب “بتونس” من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف الرئيس الفخري للمجلس ورئيس الدورة السادسة والثلاثين.

وطبقًا لبيان ختامي صادر عن المجلس تطرق عدد من الوزراء خلال الجلسات للتهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق الاستقرار للشعوب العربية كافة.

وأشار البيان إلى اعتماد المجلس الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحتها.

وأتخذ المجلس في ختام جلساته قرارات بشأن عدد من القضايا، حيثُ اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط، مستعرضا تصورا خاصاً بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية وتحليلها ووجه بتعميمه على الدول الأعضاء.

ووفقًا للبيان طلب المجلس من أمانته العامة إجراء تنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لعقد اجتماعات مشتركه تعزيزا للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.