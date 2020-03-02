الأولمبية تصدر بيانًا وتؤكّد تعارض تعليق عضوية ضباط اتحاد رياضي مع مبدأ استقلالية الرياضة

الخرطوم: السوداني

قالت اللجنة الأولمبية السودانية إنّها تتابع التطوّرات الراهنة التي تشهدها الساحة الرياضية، مؤكّدة أنّ الحركة الرياضية يجب أنّ تحافظ على استقلاليتها وأهليتها بعيدًا عن أيّ تدخلاتٍ من أطراف غير ذات صلة، مشيرة إلى أنّه عمل أهلي تنظمه لوائح وقوانين دولية.

وأشارت اللجنة إلى أنّ ما قامت به المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة من تعليق عضوية ضباط اتحاد رياضي أولمبي وإلغاء جمعيته العمومية يتعارض مع مبدأ استقلالية الرياضة، معلنةً رفضها للقرار، داعيةً إلى التراجع عنه بأسرع ما يمكن حتى لا يجر الرياضة السودانية لما لاتحمد عقباه.

وأكّدت اللجنة في بيانها أنّها لم تتلق أيّ مخاطباتٍ تفيد بنية وزارة الشباب والرياضة تعديل القانون الحالي أو إلغائه، كما لم نتلق رداً منها على مكاتباتنا. وإن منح سلطات إضافية للوزير أو المفوضية الوطنية في مشروع القانون الجديد من شأنه أن يعيق مسيرة الرياضة ويعيدنا إلى قوانين التمكين التي انتصر عليها الرياضيون بعد صراع طويل.

وجدّدت رفضها للتجاوز الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة معها فيما يتعلق بمشروع قانون الشباب والرياضة.

وأشارت إلى حرصها على استقرار الأوضاع في السودان خاصة خلال هذه المرحلة المهمة، موضحةً أنّ واجبها يحتمّ عليها حماية الاتحادات الرياضية من أيّ تدخلٍ لطرف خارجي يسعى لفرض سيطرته بأيّ شكل من الأشكال.

وأضافت” دورنا الأساسي هو التأكيد على احترام الميثاق الأولمبي وأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية واستقلاليتها، وإن سيادة الدول تتحقق بدعمها للرياضة وتحقيق مراكز مرموقة بواسطة رياضييها يعزف فيها النشيد الوطني وليس بفرض مزيد من السلطات على الرياضيين”.

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