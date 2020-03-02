أطهر ينقذ الهلال أمام حي العرب بورتسودان

الخرطوم: السوداني

اعتلى الهلال الخرطوم صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على حي العرب بورتسودان بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت أمس”الأحد” في المرحلة الـ”22″ من المنافسة.

وأحرز هدف”الأزرق” اللاعب أطهر الطاهر في الدقيقة الـ”70″.

وبالنتيجة رفع الهلال رصيده إلى”45″ نقطة، وفي المقابل بقي حي العرب بورتسودان في”30″ نقطة.

ودفع الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر بتوليفة ضمت كلاً من جمال سالم، السموأل ميرغني، عبد اللطيف بوي،كاديو ديدي، فارس عبد الله، أبو عاقلة عبد الله، مؤمن عصام، سليم برشاوي، عبد الرؤوف، محمد موسى الضي، وليد الشعلة.

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