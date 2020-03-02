النيابة تحقق في مقال عنصري نشر “بالانتباهة”

الخرطوم: السوداني

شرعت النيابة العامة في التحري في قضية المادة الصحفية المنشورة بصحيفة (الانتباهة) يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “ترحال” وما أثارته من ردود فعل عنيفة في المجتمع، بما أحدثته المادة الصحفية من إثارة للفتنة و النعرات العنصرية.

و قالت وزارة الثقافة و الاعلام في صفحتها على “الفيسبوك” ان هناك اثنان من وكلاء النيابة سيقومان بحصر كل ما تم نشره وردود الفعل عليه في الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعي، واستقبال الشكاوى والبلاغات بالحق الخاص .

ومن المتوقع أن تصدر خلال اليومين القادمين الأوامر والإجراءات اللازمة تجاه الكاتب والمؤسسة الإعلامية .