شاهد بالفيديو || الحرم خالياً تماماً في مشهد غير مسبوق بعد إيقاف تأشيرات العمرة

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي للحرم المكي صباح اليوم، خالياً من المعتمرين في سابقة تاريخية لم يسبق لها مثيل منذ حادثة جهيمان العتيبي عندما اقتحم الحرم عام ١٩٧٩م.

وظهر مُصَلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليا تماما من المصلين والمعتمرين في مشهد صادم لكثيرين.

وعلق مصور الفيديو بالقول إنه لأول مرة يُشاهد الحرم بهذه الطريقة، وذلك بعد تطبيق منع العمرة والزيارات للمملكة تحوطا من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون وصول “كورونا” إلى البلاد.

كما تم “تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.