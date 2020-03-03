تحديد موعد انعقاد المؤتمر الإقتصادي القومي بمشاركة “لجان المقاومة” الذي سيحسم “قرار الدعم”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

علمت ” السودانى الإلكترونية” عن موعد انعقاد المؤتمر الإقتصادي القومي الأول برعاية رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، تحت شعار “نحو الإصلاح الشامل والنمو الاقتصادي” في 23 _ 25 مارس الجارى؛ بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وسيناقش المؤتمر الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات، والخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني والتضارب في السياسات المالية والنقدية، وتدهور قيمة الجنيه، وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية الضاغطة ووضع الحلول العاجلة لها، منها الفقر والبطالة، وضعف الانتاج والصادرات، مع تزايد الواردات، واختلال الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السياسة المالية مع التركيز على الاصلاح الضريبي والجمركي، وإصلاح نظام الدعم بغرض زيادة نجاعته وفعاليته.

وسيشارك في المؤتمر ضمن الكلمات الافتتاحية بالجلسة الأولى، ممثل قوى الحرية والتغيير، وممثل القطاع الخاص، وممثل لجان المقاومة والكنداكات، كما سيشاركوا في مناقشة الأوراق.

و ستقدم عدة أوراق بالمؤتمر الذي سيمتد لسبع جلسات، منها ” الدعم السلعي وبدائله” والذي سيحسم النقاش فيها قرار الدعم، وسيشارك فيها وزير المالية، الحرية والتغيير، القطاع الخاص، لجان المقاومة، جمعية حماية المستهلك.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. “إبراهيم البدوي” قد قال في حوار سابق مع “صحيفة السوداني” إذا حدث قرار ” تعويم الجنيه السوداني” فسيكون بعد الحوار المجتمعي، مضيفاً: لأنني أنا الآن لا أتحدث عن سياسة وإنما عن حوار مجتمعي، أنا مساهم فيه والآخرون مساهمون فيه كذلك.

ويتوقع أن تشكل المخرجات والتوصيات التي سيتم طرحها بالمؤتمر، اساساً متيناً وإطاراً عاماً للدولة.