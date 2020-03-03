“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الثالث من مارس 2020م

السوداني
* الكشف عن مفاجأة في قانون التمكين
* مرضى السرطان يشكون الإهمال و دعوات لإغلاق مستشفى الذرة
* (السوداني) تدحض أكاذيب محجوب عروة بالوثائق
الصيحة*
* تل أبيب: رفع السودان عن”الإرهاب” مرهون بالتطبيع
* البرهان يثني إبراهيم الشيخ عن اعتزال السياسة
* مطالب بفتح قضية مقتل الصحفي محمد طه
* عرمان: الحركة والحكومة على أعتاب اتفاق نهائي
* مقترح بزيادة وزن الخبز ورفع السعر إلى”جنيهين”
التيّار
* الصادق المهدي لـ”التيّار”: نرفض تمديد الفترة الانتقالية
* صابون: شبكة غسيل أموال وراء شركة”سيبرين” الوهمية
* الكباشي: اتفاق سلام نهائي مع الشعبية”عقار” خلال أسبوع
* الهند تعلن استعدادها لعقد ملتقي اقتصادي بالسودان
الحداثة
* لجنة التحقيق في أحداث القتل خارج القانون تشكّل مكتبًا بالنيل الأبيض
* مبادرة لإمداد”3″ آلاف منزل في الخرطوم بكهرباء الطاقة الشمسية
* “الثقافة والإعلام” تستعد لإعادة افتتاح متحق”بيت الخليفة” نهاية مارس
* شركة”فيزا” تعلن رسميًا فتح أبواب التعامل مع السودان
* “الفاو” تعتزم زيادة عدد من الولايات ضمن مشروع التقصي الحقلي للحيوان
* “حمدوك” يؤكّد الاهتمام بالصناعات التحويلية وتشجيع رأس المال الوطني
* نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يتسلّم مذكرة مطلبية من نازحي معسكر”زمزم”
الانتباهة * توقيف”10″ مشتبه فيهم باغتيال وكيل نيابة المجلد
* وفاة”16″ شخصًا وتفحّم جثثهم في حادث مروري بالنيل الأبيض
* البنك الدولي: خريطة دولية لإعادة تأهيل السودان
* حمدوك يتسلّم تقريرًا أوليًا حول أحداث مليونية 20 فبراير
* كباشي: توقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية بقيادة عقار خلال أسبوع
* مبارك الفاضل: التطبيع مع إسرائيل هو المفتاح لأمريكا
* “التغيير”:” أسماء كيزانية معروفة ما زالت تعمل بالخارجية
آخر لحظة
* التحقيق مع ضباط كبار بالشرطة
* ضبط شحنة مخدرات ضخمة وتفحّم”16″ في حادث
* عرمان: المفاوضات ناقشت العقيدة العسكرية
* المسلمي: لا شيء فوق مصلحة المريخ
* شباب ليبيا يعتزمون مقاضاة الشركة الإماراتية دوليًا
* الدولار يصل إلى”109″ جنيهات
* حميدتي يدعو لتقديم التنازلات من أجل السلاك
* شركة”فيزا” تعلن رسميًا فتح أبواب التعامل مع السودان
* صلح بين البني عامر والنوبة
* مطالبات بإغلاق المعابر لتفادي”كورونا”