“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الثالث من مارس 2020م

السوداني

* الكشف عن مفاجأة في قانون التمكين

* مرضى السرطان يشكون الإهمال و دعوات لإغلاق مستشفى الذرة

* (السوداني) تدحض أكاذيب محجوب عروة بالوثائق

الصيحة*

* تل أبيب: رفع السودان عن”الإرهاب” مرهون بالتطبيع

* البرهان يثني إبراهيم الشيخ عن اعتزال السياسة

* مطالب بفتح قضية مقتل الصحفي محمد طه

* عرمان: الحركة والحكومة على أعتاب اتفاق نهائي

* مقترح بزيادة وزن الخبز ورفع السعر إلى”جنيهين”

التيّار

* الصادق المهدي لـ”التيّار”: نرفض تمديد الفترة الانتقالية

* صابون: شبكة غسيل أموال وراء شركة”سيبرين” الوهمية

* الكباشي: اتفاق سلام نهائي مع الشعبية”عقار” خلال أسبوع

* الهند تعلن استعدادها لعقد ملتقي اقتصادي بالسودان

الحداثة

* لجنة التحقيق في أحداث القتل خارج القانون تشكّل مكتبًا بالنيل الأبيض

* مبادرة لإمداد”3″ آلاف منزل في الخرطوم بكهرباء الطاقة الشمسية

* “الثقافة والإعلام” تستعد لإعادة افتتاح متحق”بيت الخليفة” نهاية مارس

* شركة”فيزا” تعلن رسميًا فتح أبواب التعامل مع السودان

* “الفاو” تعتزم زيادة عدد من الولايات ضمن مشروع التقصي الحقلي للحيوان

* “حمدوك” يؤكّد الاهتمام بالصناعات التحويلية وتشجيع رأس المال الوطني

* نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يتسلّم مذكرة مطلبية من نازحي معسكر”زمزم”

الانتباهة * توقيف”10″ مشتبه فيهم باغتيال وكيل نيابة المجلد

* وفاة”16″ شخصًا وتفحّم جثثهم في حادث مروري بالنيل الأبيض

* البنك الدولي: خريطة دولية لإعادة تأهيل السودان

* حمدوك يتسلّم تقريرًا أوليًا حول أحداث مليونية 20 فبراير

* كباشي: توقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية بقيادة عقار خلال أسبوع

* مبارك الفاضل: التطبيع مع إسرائيل هو المفتاح لأمريكا

* “التغيير”:” أسماء كيزانية معروفة ما زالت تعمل بالخارجية

آخر لحظة

* التحقيق مع ضباط كبار بالشرطة

* ضبط شحنة مخدرات ضخمة وتفحّم”16″ في حادث

* عرمان: المفاوضات ناقشت العقيدة العسكرية

* المسلمي: لا شيء فوق مصلحة المريخ

* شباب ليبيا يعتزمون مقاضاة الشركة الإماراتية دوليًا

* الدولار يصل إلى”109″ جنيهات

* حميدتي يدعو لتقديم التنازلات من أجل السلاك

* شركة”فيزا” تعلن رسميًا فتح أبواب التعامل مع السودان

* صلح بين البني عامر والنوبة

* مطالبات بإغلاق المعابر لتفادي”كورونا”